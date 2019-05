Allerta meteo Maltempo, in arrivo piogge e temporali forti sul Nord e Centro. Sud sferzato dal vento Una forte pioggia investirà anche la Sardegna mentre venti di burrasca si avranno in Sicilia e Calabria. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea A causa di un'area depressionaria, presente tra il Mar Mediterraneo occidentale ed il Nord Africa, si prevede maltempo in arrivo sull'Italia. Questo porterà un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche su tutto il territorio nazionale specialmente sulle regioni del Nord e Centro Italia, inclusa la Sardegna. Per quanto riguarda il Sud sarà sferzato dal vento e, in specie in Sicilia e in Calabria, il maltempo verrà caratterizzato da un'intensificazione dei venti di burrasca.In base alle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche.L'avviso prevede dal, precipitazioni da sparse a diffuse, localmente anche molto intense. I fenomeni potranno essere accompagnati da grandinate, fulmini e vento forte inizialmente sullae, dalla serata, sued. Le precipitazioni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Per domani sono previsti venti sulla, in estensione allaIl Dipartimento della Protezione Civile ha anche valutato perun'allerta gialla per rischio idrogeologico su, sull'area del Piave pedemontano inStesso rischio. Dalle prime ore di domani si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti orientali sulla, in estensione alla, con mareggiate lungo le coste esposte.