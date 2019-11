Maltempo Protezione Civile, allerta rossa e arancione: ancora temporali sull'Italia Su gran parte d'Italia previsti ancora temporali e venti di burrasca nelle prossime ore. Allerta arancione in sei regioni

di Tiziana Di Giovannandrea Le condizioni meteorologiche avverse che stanno interessando l'Italia, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare nuove criticità idrogeologiche e idrauliche.Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domani un'sul Veneto Centro-nord esulla provincia di Bolzano, su alcuni settori del Veneto, sul Friuli Venezia Giulia occidentale, sul Lazio Centro-meridionale, sul versante occidentale dell'Abruzzo, su Umbria, su parte del Molise.sulla Provincia di Trento, sui restante Veneto, sul Friuli orientale, su Emilia Romagna, Toscana, Marche, sul resto del Lazio, Abruzzo e Molise, su Campania nord-occidentale, sulla Calabria sud-orientale e sulla Sicilia nord-orientale.La perturbazione atlantica che sta interessando l'Italia con condizioni di generale maltempo e precipitazioni diffuse, anche temporalesche, sulle regioni Centro-settentrionali, in estensione a quelle meridionali comporterà anche un consistente rinforzo dei venti meridionali.La violenta ondata di maltempo ha provocato danni e fortissimi disagi in tutta Italia.Un guasto sulla linea dell'dellaha rallentato fortemente la circolazione ferroviaria a partire dalle 15.35. La causa è un un guasto agli impianti di circolazione dei treni fra Ceccano e San Giovanni, probabilmente legato al maltempo che sta interessando la zona. Lo ha riferito in un comunicato Rfi. Conseguentemente, i treni ad Alta velocità viaggiano sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino con ritardi fino a 70 minuti. Quattro treni direttamente coinvolti nel guasto viaggiano con ritardi medi di 150 minuti. Ripercussioni e cancellazioni anche per alcuni convogli del trasporto regionale. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, immediatamente intervenuti, sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura.Sempre a causa del maltempo il sindaco diha deciso di mantenere chiuse le scuole.Intanto la ministra delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismoha annunciato che il governo è pronto a dichiarare loper le regioni del Sud se arriverà la richiesta. Finora è stato deciso per il Veneto perché è stata l'unica regione a chiederlo."Noi ieri sera nel Consiglio dei Ministri abbiamo dichiarato lo stato di calamità per il Veneto e credo che il disastro che sta accadendo a Venezia è sotto gli occhi di tutti ma l'abbiamo potuto fare perché la Regione Veneto aveva già chiesto nella giornata di ieri la dichiarazione dello stato di calamità. Appena arriverà, come abbiamo convenuto nel Consiglio dei Ministri, la richiesta dello stato di calamità di altre regioni, sulla base delle indicazioni che ci saranno date anche dalla Protezione civile, noi provvederemo. Fino a questo momento non è arrivata dichiarazione di stato di calamità da parte di nessun altra regione".