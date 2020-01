Già da oggi qualche pioggia bagnerà i settori ionici Maltempo. Alta pressione si indebolisce, venerdì torna la pioggia Domenica una seconda perturbazione, "più organizzata, coprirà il cielo di tutta Italia, colpendo ancora una volta le regioni centrali, tutte con piogge e nevicate sull'Appennino sopra i 1.200 metri ma con quote in diminuzione"

Il dominio anticiclonico iniziato ad inizio mese è destinato ad attenuarsi nel corso di questa settimana con l'alta pressione minata da correnti più instabili. A prevederlo sono gli esperti. Già da oggi qualche pioggia bagnerà i settori ionici. Da domani, martedì 14 a giovedì 16, l'alta pressione continuerà a condizionare il tempo su gran parte d'Italia, con sole prevalente al centro-sud e sui rilievi ma cielo coperto o localmente nuvoloso in pianura padana: deboli piogge bagneranno la Liguria e l'alta Toscana.Le cose cambieranno decisamente a partire da venerdì 17 quando "una prima debole perturbazione si staccherà dal flusso perturbato nordatlantico e raggiungerà l'Italia. Il tempo peggiorerà soprattutto sulle regioni centrali tirreniche e sull'Emilia con qualche pioggia". Domenica una seconda perturbazione, "più organizzata, coprirà il cielo di tutta Italia, colpendo ancora una volta le regioni centrali, tutte con piogge e nevicate sull'Appennino sopra i 1.200 metri ma con quote in diminuzione".