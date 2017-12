Bufera di neve in Abruzzo Maltempo. Vento e piogge su gran parte dell'Italia. Neve anche a bassa quota. Temperature in calo Le intense precipitazioni di queste giorni stanno creando notevoli disagi alla circolazione. I venti hanno provocato cadute di rami e alberi. La neve sta cadendo anche a bassa quota. Tregua per i giorni a ridosso del Capodanno. Poi un nuovo peggioramento: le piogge potrebbero tornare a interessare parte del Nord e le regioni del versante tirrenico

Tempo instabile oggi al nord-est e al centro-sud:neve a bassa quota sulle regioni centrali e sull'Appennino emiliano. Venti molto forti: raffiche fino a 100 km/h in Sardegna e sul tirreno centro-meridionale con mari molto agitati. Tra oggi e domani temperature in calo. Ultimi giorni dell'anno con clima più mite e senza piogge di rilievo."La perturbazione che sta attraversando l'Italia oggi porterà ancora piogge sparse al Nord-Est e al Centro-Sud, con nevicate fino a bassa quota nelle zone interne del Centro e a ridosso dell'Appennino Emiliano, mentre un miglioramento del tempo è atteso al Nordovest spazzato da più asciutti venti di Foehn. L'aria fredda che segue la perturbazione, nella giornata odierna - spiegano i meteorologi - si propagherà a tutta l'Italia accompagnata da venti molto forti: raffiche fino a 100 km/h in Sardegna e sul Tirreno centro-meridionale. Le temperature quindi torneranno a calare in tutta Italia con la sensazione di freddo che verrà accentuata proprio dall'intensa ventilazione.Negli ultimi giorni dell'anno invece il clima gradualmente diverrà più mite, con temperature anche al di sopra della norma al Centro-Sud. Al momento non sono previste perturbazioni organizzate capaci di portare diffuso maltempo. Tra la fine di domani e la giornata di sabato un sistema nuvoloso in transito Oltralpe determinerà comunque alcune nevicate lungo le Alpi, in particolare nelle zone di confine. Un nuovo peggioramento del tempo è invece possibile proprio per Capodanno, quando le piogge potrebbero tornare a interessare parte del Nord e le regioni del versante tirrenico".A Roma la pioggia e il vento forte hanno provocato la caduta di rami e alberi. Allagamenti sono stati segnalati in diversi punti della città: all'ospedale San Camillo sono stati rinviati alcuni esai proprio a causa dell'acqua che ha invaso i reparti. Numerose anche le buche e le voragini che si sono aperte sul manto stradale. Problemi sono stati segnalati Stop collegamenti via mare isole minori Sicilia, collegamenti a singhiozzo nel Golfo di Napoli.A San Casciano Val di Pesa (Firenze) crollata una porzione delle mura medievali dopo le piogge degli ultimi giorni, danneggiate due auto in sosta. Abbondanti nevicate in Trentino, ma neve in centro Italia anche in alcune zone colpite dal terremoto dello scorso anno. Allerta ghiaccio domani a Firenze. Il Centro funzionale regionale (Cfr) ha emesso, per la zona che riguarda anche la città, il bollettino di valutazione delle criticità con cui stabilisce, dalla mezzanotte alle ore 13 di domani, venerdì 29 dicembre, codice giallo per il rischio ghiaccio.Oltre Firenze sono interessati anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Nel bollettino del Cfr si sottolinea che sono possibili fenomeni occasionalmente pericolosi per l'incolumità delle persone, in grado di causare disagi e danni a carattere locale ma anche problemi negli spostamenti, temporanei o localizzati problemi alla circolazione stradale, localizzati ritardi nei collegamenti terrestri, ferroviari ed aerei. Possibili anche problemi alla reti di distribuzione di servizi (acqua, luce, gas, telefonia) con localizzate interruzioni.Traffico molto rallentato e a tratti bloccato sul valico della Somma, nello spoletino lungo la Flaminia, per una nevicata che sta interessando la zona. Disagi che stanno interessando decine di auto, tir e pullman. Lunghe file si sono formate sia sul versante spoletino che ternano. Sul posto oltre alla polizia stradale sta operando personale dell'Anas con spazzaneve e mezzi spargisale. La neve sta cadendo anche sulle zone terremotate di Norcia e Cascia. La città di Santa Rita offre già un paesaggio imbiancato, mentre a Norcia la neve sta cadendo copiosa in particolare sulle montagne. Castelluccio completamente ricoperto.Una bufera di neve ha messo in difficoltà questa mattina la circolazione nelle province dell'Aquila e di Teramo, con disagi sulle strade interne e sull'A24.Uno spazzaneve in azione lungo la Tiburtina Valeria, tra Scurcola Marsicana e Tagliacozzo, è finito fuori strada: Anas comunica che sulla strada statale 5 “Tiburtina Valeria” il traffico è provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni in località Tagliacozzo, in provincia dell’Aquila, per consentire le operazioni di recupero del mezzo spazzaneve. Il conducente è illeso.