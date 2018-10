Maltempo, donna con due figli dispersa in Calabria: si valuta stato di emergenza

#5ott 8:00, dalla serata di ieri #maltempo a Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Allagamenti sulla Salerno-Reggio Calabria, con auto in panne: recuperati gli automobilisti dai #vigilidelfuoco fluviali. Esondato il torrente Scorsone (CZ). Interventi in corso pic.twitter.com/cTdzHZLuH1 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 5 ottobre 2018

Una donna e i suoi due figli risultano dispersi, dalla serata di ieri, nella zona di Lamezia Terme, in Calabria. Secondo quanto confermato dalle forze dell'ordine, la famiglia si trovava a bordo di un'autovettura nella zona di San Pietro Lametino, dove è stato registrato un netto peggioramento delle condizioni meteo. La vettura è stata trovata, ma della donna nessuna traccia. I lampeggianti della vettura erano accesi. Sono in corso le operazioni di ricerca da parte di forze dell'ordine, Vigili del Fuoco e volontari. Al momento, però, non ci sono notizie. Un appello e' stato lanciato su Facebook da una nipote della donna, la quale riferisce che da ieri sera la zia non risponde al telefonino che risulta spento.Il ponte delle Grazie, sulla strada provinciale 19, nel comune di Curinga, nel lametino, è crollato in seguito all'ondata di maltempo che si abbattuta su tutta la provincia di Catanzaro. Numerosi smottamenti hanno interessato altre strade. Sulla stessa provinciale un ulteriore smottamento ha interessato due vetture."Stiamo valutando di dichiarare lo stato di emergenza. La situazione è molto critica in particolare nella zona jonica, nel Vibonese e nel Lametino. Ci sono numerose strade interrotte per frane e allagamenti. La protezione civile è al lavoro senza sosta e nel pomeriggio sono previste ulteriori piogge forti". E' il quadro generale delle condizioni della Calabria colpita da una violenza ondata di maltempo, illustrato all'Adnkronos da Mario Oliverio, presidente della Regione."Sono in corso ricognizioni nelle diverse aree della Regione colpite - ha aggiunto - e poi decideremo il da farsi". Sono almeno 200 le unità dei vigili del fuoco in campo da tutte le province della regione. Le zone più colpite tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, sono Serre comprese tra San Vito sullo Ionio, Filadelfia, Polia, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, Cortale, Maida, Chiaravalle Centrale, San Pietro a Maida, Simbario. Inoltre è stata colpita anche la piana di Gioia Tauro e Siderno nella provincia di Reggio Calabria.La pioggia ha interessato anche il Crotonese, soprattutto le zone tra i comuni di Strongoli e Cirò Marina. E ancora sulla zona tirrenica catanzarese, la città più colpita è stata Lamezia Terme dove, il torrente Cantagalli è esondato. Come ha straripato anche il torrente Scorsone, nel comune San Vito sullo Jonio nel catanzarese. Sulla strada provinciale Oppido-Ferrandino, nel Reggino, sono state soccorse dai vigili del fuoco alcune persone che erano rimaste intrappolate nelle auto invase dall'acqua interno. Tratte in salvo, sono state fatte salire sui mezzi di soccorso.