Vigili del Fuoco all'opera Catania ancora martoriata dal maltempo. Improvvisa bomba d'acqua, traffico bloccato Freddo dopo caldo record. Da parte della Coldiretti è partito l'sos per le colture a causa del crollo delle temperature previsto per le prossime ore

di Tiziana Di Giovannandrea È stata improvvisa e di violentissima portata la bomba d'acqua caduta nel Catanese che ha interessato una zona estesa circa tre chilometri. Sulla statale 417, Catania - Gela denominata "di Caltagirone" il fango ed i detriti che si sono riversati sulla strada hanno messo in seria difficoltà le vetture in transito. I detriti hanno colpito le automobili in transito. Molte le macchine che si sono fermate sulla strada e il traffico è stato bloccato - in entrambe le direzioni - .Sono caduti oltre 50 cm di pioggia in poche decine di minuti.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale dell'Anas e la Polizia stradale. Palagonia è uno dei territori colpiti dal violento nubifragio di due giorni fa nel Catanese mentre proseguono le operazioni dell'Esercito, chiamato in soccorso della popolazione, per il contenimento dei danni causati dagli allagamenti di venerdì 19 ottobre.Il freddo dopo il caldo record. Il brusco arrivo del maltempo con un forte abbassamento delle temperature trova le coltivazioni impreparate a difendersi dopo un inizio d'autunno bollente in cui non sono cadute le foglie dalle piante che per il caldo non sono entrate nella fase di riposo vegetativo caratteristico della stagione. E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento all'improvviso arrivo del freddo e del maltempo con l'allerta della Protezione Civile in alcune regioni. Un cambiamento del clima in un autunno pazzo, con temperature ben al di sopra delle medie, in un 2018 che - sottolinea la Coldiretti - si classifica fino ad ora come l'anno più bollente dal 1800 in cui sono iniziate le rilevazioni con una temperatura superiore di 1,53 gradi la media storica nei primi nove mesi.L'anomalia - continua la Coldiretti - è stata ancora più evidente a settembre che ha fatto registrare temperature superiori di ben 1,82 gradi e precipitazioni inferiori del 61% la media storica di riferimento (1971-2000). Si tratta - conclude la Coldiretti - della conferma della tendenza al cambiamento climatico che si manifesta con la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo.Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, segue "con apprensione gli sviluppi dell'emergenza maltempo che ha colpito la Sicilia". In un messaggio su twitter, Toninelli ha ringraziato la Guardia Costiera, "da subito al lavoro per garantire i soccorsi". Un abbraccio a tutta l'isola", conclude il ministro.