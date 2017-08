Maltempo, il centro-nord Italia colpito da temporali e forti venti

Nord e Toscana interessati da temporali con vento e mareggiate causati da una perturbazione nata in Francia che tende a muoversi verso il Mediterraneo centrale; per cui sono attesi rovesci, vento forte occidentale, calo delle temperature e mare molto mosso in vaste aree del nostro paese, tanto che la Protezione civile ha allertato le regioni centro-settentrionali. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino di criticità consultabile sul sito del. L'avviso prevede il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. L'avviso prevede poi dalla mattinata di venerdì 11 agosto venti forti con raffiche di burrasca, sulla Campania, in estensione a Calabria e Sicilia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.Si sono manifestate violente grandinate in Alto Adige, a Bolzano. In Trentino, in seguito al transito di una perturbazione sulle Alpi sono inoltre attesi fenomeni diffusi che localmente potranno essere di forte intensità e accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento, segnala la Protezione civile. Atteso anche un brusco calo delle temperature. Da sabato torneranno condizioni di tempo soleggiato e più stabile.per quanto riguarda il rischio idrogeologico per le zone di Sondrio, Valchiavenna, Valtellina, e province di Como, Lecco e Varese. Durante i fenomeni più intensi - precisa la Regione - saranno possibili grandinate, forti raffiche di vento e accumuli di pioggia forti in poco tempo.Forti temporali, accompagnati da folate di vento, si sono verificati in tutto il Veneto. La situazione risulta particolarmente difficile nel veneziano, in particolare nelle aree balneari fra Jesolo e Punta Sabbioni, dove i vigili del fuoco stanno intervenendo per la caduta di alberi sulla sede stradale e lo sradicamento di alcune tende nei campeggi. Chiamate di soccorso sono arrivate anche da alcune località del Delta del Po, nel Rodigino, colpite da una tromba d'aria che ha divelto pini secolari tra Rosolina, Porto Viro e Albarella.sono caduti alberi e parti delle facciate di alcuni edifici. È stato chiuso l'accesso alla cupola del Duomo del capoluogo toscano. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti con vento e mareggiate sulle zone centro-settentrionali della Toscana.La tempesta che si è abbattuta nel Bolognese e in Romagna ha provocato allagamenti di scantinati, garage e avvallamenti stradali un po' ovunque e le forti raffiche di vento hanno abbattuto alberi e perfino una gru, in via Isonzo a Forlì, senza provocare feriti. A Forlì il fortunale è durato una mezz'ora e in molti luoghi della città sono stati segnalati allagamenti, lamiere volate via e altri danni. A Ravenna la tempesta è stata violenta ma più breve, causando problemi alla viabilità, anche sulla statale Romea fino ai lidi ferraresi, e black out a Lugo e Marina di Ravenna. L'acquazzone nel Bolognese ha colpito soprattutto la zona di Imola, molti gli allagamenti e gli alberi caduti, ma senza feriti nè causare problemi alle strade.