Da domani torna il beltempo con sole quasi ovunque Maltempo. Eolie isolate, mare a forza 7. Attesi venti di burrasca in Liguria Ancora oggi forti venti investiranno gran parte dell'Italia: danni a Palermo, ma anche in Sardegna, in particolare a Cagliari e nel nuorese. Allerta arancione in Campania fino alle 16. A Venezia l'alta marea ha raggiunto 144 centimetri. A Cogorno, in Liguria, una frana ha travolto alcune case

Condividi

#MAREA h10: La marea ha raggiunto 144 centimetri alle ore 09:45. In mare sono stati raggiunti 150 centimetri alle ore 08:25. https://t.co/zkBhpJJjym — CPSM Venezia (@ICPSMVenezia) 23 dicembre 2019

La fase di intenso maltempo delle ultime 24-48 ore ormai sta terminando. Nei prossimi sette giorni e anche oltre, la grande protagonista del tempo sarà l'alta pressione. I meteorologi segnalano che oggi forti venti di maestrale causeranno ancora alcuni danni e intense mareggiate soprattutto sul basso Tirreno dove il mare sarà addirittura grosso e le raffiche del vento potranno raggiungere anche i 130 km/h. Le piogge però interesseranno soprattutto soltanto la Calabria e la Sicilia Nordorientale, altrove sarà il sole a dominare.Nei giorni successivi, quindi dalla Vigilia a Natale e Santo Stefano, il beltempo sarà prevalente con sole quasi ovunque. Da segnalare soltanto la formazione di qualche nebbia o foschia densa sulle coste friulane, sulla Pianura Padana e sulla Toscana e inoltre occasionali, ma temporanei annuvolamenti. Tra venerdì e sabato l'innalzamento dell'anticiclone verso latitudini più settentrionali favorirà l'arrivo di aria più fredda dai Balcani. Le immediate conseguenze si faranno sentire soprattutto sulle temperature che caleranno nei valori notturni andando sottozero al Nord e in quelli diurni che scenderanno sotto la media sulle regioni adriatiche centro-meridionali e al Sud. Si annuncia inoltre una possibile e nuova irruzionedi aria fredda, questa volta dal Polo Nord, prevista per il giorno di Capodanno.Sono ancora isolate le Eolie a causa del mare forza 7 e del vento che per tutta la notte ha soffiato a 80 chilometri. Acquacalda, borgata di Lipari, è sferzata dal vento e dalle mareggiate. Il mare ha allagato le case di San Gaetano. Fermi aliscafi e traghetti a Milazzo dove sono bloccate circa 200 persone tra isolani, villeggianti, turisti, pendolari e i medici che dovevano dare il cambio ai colleghi. Diversi anche i camion carichi di derrate alimentare che dovevano raggiungere le isole per i rifornimenti in vista del Natale, rimasti fermi a Milazzo.Le condizioni meteomarine proibitive non consentono stamane interventi sul cargo 'Cdry Blue' incagliatosi l'altra notte sulla costa sud-occidentale della Sardegna, in localita' Torre Cannai, sull'isola di Sant'Antioco. Il vento si è attenuato rispetto alle raffiche fino a 50 nodi di ieri, ma resta ancora troppo forte.I 12 membri dell'equipaggio del mercantile lungo 108 metri battente bandiera italiana partito da Cagliari e diretto ad Alicante sono stati salvati ieri, con la collaborazione di due motovedette specializzate nella ricerca e soccorso e di un elicottero 'Nemo' in forza alla quarta sezione elicotteri della guardia costiera di Decimomannu (Cagliari). Trasportati nell'ufficio del circomare di Sant'Antioco, i naufraghi sono stati assistiti dal personale del 118, protezione civile regionale e vigili del fuoco.Sul posto e' stato inviato un rimorchiatore partito dal porto di cagliari, oltre a pattuglie a terra per garantire il monitoraggio della nave e controllarne la stabilità e lo sversamento di gasolio: si stima che sulla nave ce ne fossero fra gli 8 e i 12 mila litri, ma la chiazza oleosa sembra circoscritta.Nottata e mattinata di super lavoro per i vigili del fuoco a Cagliari per le potenti raffiche di maestrale. Decine gli interventi in tutta l'area metropolitana soprattutto per la caduta alberi e rami: alcune auto sono rimaste danneggiate. Interventi anche per ridurre diverse situazioni a rischio soprattutto a causa di muri pericolanti e infiltrazioni d'acqua. Tutto regolare all'aeroporto di Elmas: finora, nonostante il maestrale, nessun problema per arrivi e partenze degli aerei. Danni per il forte vento anche nel nuorese.Sulla strada statale 67 'Tosco Romagnola', per allagamento, è provvisoriamente chiuso il sottopasso al km 46,300 in località Le Case, nella città metropolitana di Firenze, in entrambe le direzioni. Lo comunica Anas in una nota.Ancora marea sostenuta a Venezia. Alle 9.40 il picco registrato a Punta della Salute, sul Canal Grande, era di 144 centimetri (le previsioni la davano a 150 ). A certificarlo è il Centro Maree del Comune di Venezia. Con 150 centimetri si allaga normalmente il 70% del centro storico della città lagunare.Un frana è caduta la scorsa notte a Cogorno, nell'entroterra del Tigullio. La terra ha ceduto in via San Martino, staccandosi dalla collina e investendo l'ingresso di una palazzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova e di Chiavari che hanno messo in salvo due persone e i loro cani. Anche questo smottamento è stato provocato dalle recenti, ingenti, piogge.Divieto di transito ai veicoli a due ruote, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata "Aldo Moro"; chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali e chiusura al pubblico dei cimiteri presenti sul territorio comunale. Sono alcune delle misure in vigore per oggi in Liguria per l'atteso vento di burrasca forte emesso dal centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria per la zona B del Comune di Genova.E' stata riaperta al traffico la galleria Sant'Anna sulla statale Aurelia, chiusa precauzionalmente ieri pomeriggio a seguito delle forti mareggiate e la pioggia intensa. La galleria è situata a Sestri Levante, nella città metropolitana di Genova. Lo comunica l'Anas in una nota.Palermo sferzata dal forte vento per tutta la notte. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco a causa delle raffiche che hanno provocato la caduta di alberi, cornicioni e tettoie. Tragedia sfiorata ieri sera in un pub di piazza Spinuzza, dove un albero si è abbattuto sui tavoli provocando danni, ma fortunatamente nessun cliente era presente. E' crollato anche un muro nei pressi dell'ospedale dei Bambini. Colpito dal vento anche l'hinterland di Palermo, in particolare Monreale e San Martino delle Scale. Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Palermo-Messina.Sono in miglioramento le condizioni metereologiche sulla Campania, dove resta in vigore comunque fino alle 16 l'allerta meteo giallo della Protezione civile. Sulla penisola Sorrentino-Amalfitana, Sarno, Monti Picentini, l'allerta meteo resta arancione fino alle 16. Le temperature minime vanno dagli 8 gradi di Avellino , alle 13 di Napoli e Salerno. Le massime , 15 a Salerno, 16 a Napoli e Caserta.A Napoli il Comune ha disposto per la giornata di oggi la chiusura di parchi e cimiteri per consentire gli interventi di messa in sicurezza a seguito dei danni provocati dal maltempo nella giornata di domenica. La decisione è stata presa nella tarda serata di ieri su richiesta del dirigente del servizio cimiteri.