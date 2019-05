Settimana nel segno dell'instabilità atmosferica Maltempo. Esondato il fiume Savio, sospesa linea ferroviaria Bologna-Rimini In Emilia Romagna estesa l'allerta meteo arancione, in Toscana quella gialla e in Liguria l'avviso di venti di burrasca

#Maltempo #13maggio 9:30, esondato il fiume Savio in provincia di #ForlìCesena. Squadre fluviali #vigilidelfuoco al lavoro, recuperate due persone, un disabile con la badante, bloccate nella propria abitazione. Nelle immagini sorvolo dell’elicottero #Dragovf 121 pic.twitter.com/xq18WNxb1R — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 13 maggio 2019

Non c'è pace sul fronte meteo in un Italia ormai da giorni avvolta da un 'atmosfera spesso fredda e perturbata. Per altro, volgendo lo sguardo a prua, di buone notizie pare proprio non ce ne siano. Per gran parte della settimana il nostro Paese rimarrà avvolto dalle spire del maltempo, contrassegnato da un freddo fuori stagione, ma soprattutto dall'arrivo di un nuovo ciclone carico di temporali e grandine.Oggi trascorrerà ancora all'insegna del brutto tempo su molte regioni, eredità dal forte peggioramento sopraggiunto nel corso del weekend. Domani il vortice ciclonico stazionerà ancora al Sud Italia e continuerà ad essere alimentato dai freddi venti settentrionali. Tra mercoledì e giovedì, un nuovo vortice ciclonico giungerà presto sul basso Tirreno facendo peggiorare il tempo al Centro-Sud dove i temporali, la grandine e i nubifragi potranno risultare frequenti, anche a Roma e Napoli.Un anticiclone africano cercherà di spostare la sua azione calda e stabilizzante verso l'Italia, ma questo suo tentativo pare andrà a buon fine solo per le estreme regioni meridionali e inizialmente anche al Centro nella giornata di venerdì. Sempre venerdì infatti al Nord giungerà l'ennesima perturbazione atlantica che condizionerà il tempo anche nel weekend 18-19 maggio con tanti temporali e grandinate. Insomma, le possibilità che l'Italia, nel corso della settimana appena iniziata, possa godere di un generale ritorno alla stabilità atmosferica, sono chiaramente da rimandare a data da destinarsi.Nel Cesenate il Savio ha straripato già dalla nottata in particolare nella zona di via Pontescolle. Qui i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per trarre in salvo un'anziana insieme alla badante: la loro casa era rimasta isolata. La polizia municipale ha chiuso al traffico il Ponte Nuovo dirottando la circolazione sul Ponte Vecchio creando disagi visto che è interessato anche un tratto della via Emilia.Vigili del fuoco e protezione civile stanno tenendo monitorate soprattutto le zone di Martorano, Oltresavio e San Carlo. La circolazione sulla rete ferroviaria Rimini - Bologna è interrotta dalle 7.50 di questa mattina, la piena ha quasi sommerso un viadotto della linea. Rfi prevede cancellazioni, deviazioni su altre linee e bus sostitutivi.Frane, smottamenti e allagamenti sono segnalati in molte zone del Bolognese in seguito alle piogge che da ieri interessano l'Emilia-Romagna. Nella notte è esondato il torrente Sillaro in un'area golenale nel territorio di Casalfiumanese, nell'Imolese. A quanto risulta non si tratta di una zona abitata e non ci sarebbero state per il momento evacuazioni di persone.Anche il Samoggia ha rotto gli argini in più punti nella tarda serata di ieri, allagando alcune strade fra Bazzano (chiusa la via Paolazzo) e Monteveglio. In mattinata il livello dell'acqua ha iniziato a diminuire. Nel territorio della Valsamoggia sono segnalate diverse frane, in particolare a Savigno uno smottamento ha reso necessaria la chiusura della provinciale 27 in località Goccia e in altre strade è stato istituito il senso unico alternato. I vigili del fuoco di Bologna hanno svolto decine di interventi e sorvolato anche con l'elicottero le zone colpite. Impegnate le forze dell'ordine e la protezione civile regionale. Difficile anche la situazione nel modenese dove sono stati chiusi ponti e scuole.Situazione metereologica non proprio balneare in Friuli Venezia Giulia, con cielo coperto quasi ovunque, piogge intermittenti e forte vento sulla costa, con temperature comunque leggermente al di sotto dei livelli stagionali con 16,5 gradi a Pordenone, 16 a Udine, 15,5 gradi a Trieste e Gorizia. Sui rilievi si registrano 12 gradi a Tolmezzo, Forni di sopra 9, Piancavallo 6, Tarvisio 5 e Sappada 4 gradi. In quota sul Monte Lussari e Monte Zoncolan -1 grado. Le previsioni dell'Osmer Arpa Fvg per oggi indicano piogge sparse sulla regione e intermittenti, mentre sui monti nevicate oltre i 1.500 metri, specie su Alpi e Prealpi Giulie. Soffiera' vento da Nord-Est anche nelle prossime ore, da moderato a sostenuto sulla pianura, con previsione di bora forte con raffiche che a Trieste e sul carso potrebbero toccare anche i 100 chilometri all'ora.Si sono concluse intanto, in nottata, con il recupero anche del terzo dei torrentisti in difficoltà, leoperazioni di soccorso nella forra dell'Avello (Ch), nel Parco Nazionale della Majella, e che hanno visto l'impegno di oltre 90 tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Abruzzo, Marche, Molise, Umbria e Puglia. I tecnici hanno dovuto vagliare - nelle fasi di recupero- la portata d'acqua del fiume Avello, aumentata sensibilmente per le piogge delle ultime ventiquattro ore.