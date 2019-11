Allagamenti in Toscana Maltempo. Evacuate 100 famiglie nel salernitano, sospese corse aliscafi Il Comune di Nocera Inferiore ha disposto l'evacuazione di alcuni residenti nelle fasce pedemontane. L'ordinanza è arrivata in seguito alla comunicazione della sala operativa regionale che segnalava il rischio di possibili alluvioni e di colate di fango. A Corbara, cede strada

Condividi

#Maltempo #Latina #3novembre, da stamattina in corso interventi per allagamenti, frane e piccoli smottamenti tra #Terracina e #Minturno: oltre 40 le richieste di soccorso espletate dalle squadre dei #vigilidelfuoco pic.twitter.com/hAz7zUq4YQ — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 3 novembre 2019

Il maltempo che in queste ore sta imperversando sull'Italia, non risparmia neppure le regioni del Centro e del Sud. Particolarmente difficile la situazione in Campania: evacuazioni nel salernitano, stop ai collegamenti con le isole. Numerosi gli allagamenti in Toscana.Il Comune di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, ha disposto in via precauzionale l'evacuazione di circa cento famiglie residenti nelle fasce pedemontane. L'ordinanza, firmata dal sindaco Manlio Torquato, è arrivata in seguito alla comunicazione della sala operativa regionale che segnalava il rischio di possibili alluvioni e di colate di fango in seguito all'ondata di maltempo che si è abbattuta da questa notte sul territorio provinciale salernitano. Sempre nel comune dell'agro nocerino sarnese è stato disposto l'obbligo di tenersi lontano dai corsi d'acqua e di non sostare le vettura in prossimità di sottopassi e corsi d'acqua.A causa di allagamenti, inoltre, è stata decretata la chiusura del cimitero cittadino. Stessa decisione è stata adottata anche a Sarno dove è stato ordinato anche il divieto di transitare nei parchi pubblici e nelle aree alberate. A Siano, invece, è stato annullato il consueto mercato domenicale. Allagamenti e smottamenti hanno interessato anche la Valle dell'Irno con i vigili del fuoco impegnati in diversi interventi soprattutto a Mercato San Severino e Castel San Giorgio. Un piccolo smottamento si è verificato anche in Costiera amalfitana sulla strada provinciale che collega Ravello con Tramonti. A Salerno, invece, sono caduti alcuni alberi sul lungomare Trieste ma non si registrano criticità allarmanti.A Corbara, è crollato un pezzo di strada a pochi metri dall'abitato. Il sindaco - attraverso una ordinanza urgente - ha vietato il transito, in quel tratto, ai mezzi pesanti.Allagamenti e disagi nel Napoletano per il maltempo. A Cardito, nel rione Slai un albero è stato divelto dalle raffiche di vento si e' abbattuto in strada. La zona è stata transennate e sono in corso le operazioni di rimozione del fusto. Allagamenti si sono verificati anche a San Giorgio a Cremano dove le strade sono diventate impraticabili per diversi minuti. Ad Afragola sottopassaggio che collega la città alla stazione Tav è stato invaso dall'acqua e alcune vetture sono rimaste bloccate.Napoli ieri l'amministrazione comunale aveva disposto la chiusura dei parchi cittadini e dei cimiteri vista la particolare violenza delle raffiche di vento, cominciate nella notte appena trascorsa. Temporali e pioggia abbondante hanno provocato disagi e allagamenti. Sospese le corse degli aliscafi nel golfo di Napoli e, da metà mattina, anche quelle dei traghetti per Capri.Decine di interventi dei vigili del fuoco in Toscana, in particolare nel Pisano, per il maltempo e le forti precipitazioni della notte trascorsa che per alcune ore hanno colpito la provincia. Nessun danno particolare ma sono state una sessantina le richieste di soccorso giunte principalmente per allagamenti e qualche smottamento in varie zone della provincia di Pisa e nell'area di Empoli. Nessuna persona risulta coinvolta.Le principali criticità, già tutte risolte, hanno riguardato Montopoli Valdarno, San Miniato, Calcinaia e Pontedera. La situazione è comunque già tornata alla normalità. A Empoli i vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte per tre interventi di vuotature di scantinati e cantine. A Fucecchio il Comune ha provveduto ad attivare squadre di protezione civile per sopperire alle richieste di intervento."Da stamattina in corso interventi per allagamenti, frane e piccoli smottamenti tra Terracina e Minturno: oltre 40 le richieste di soccorso espletate dalle squadre dei Vigili del fuoco". E' quanto si legge sulprofilo twitter dei Vigili del fuoco.