Sospesa circolazione per allagamenti Alessandrino e Ovadese Maltempo, ferma linea ferroviaria Genova-Milano e Genova-Torino

Il maltempo che interessa la Liguria e il Piemonte sta provocando, nell'Alessandrino e nell'Ovadese, allagamenti della sede ferroviaria.La circolazione ferroviaria è sospesa tra Cassano e Arquata Scrivia/Novi Ligure, con l'interruzione di conseguenza della circolazione sulla linea ferroviaria tra Genova e Milano e di quella tra Genova e Torino.Interrotta anche la circolazione tra Rossiglione e Ovada, sulla linea Genova-Ovada.Peggiora la situazione del maltempo nella provincia di Alessandria. A Serravalle Scrivia è stato chiuso il casello della A7 'Milano-Genova' in uscita. A Gavi è esondato il torrente Nerone ed è stato chiuso il guado sul fiume Lemme che è uscito dagli argini anche a Fraconalto, ai confini con la Liguria. Una Fiat Panda 4x4 guidata da un ultrasessantenne è stato travolta dall'acqua e si è capottata. L'uomo, bloccato e preso dal panico, è riuscito comunque a dare l'allarme ed è stato poi soccorso da vigili del fuoco e carabinieri."La Direzione di tronco di Genova di Autostrade comunica che l'intensità delle precipitazioni è diminuita e le situazioni problematiche lungo l'autostrada sono state risolte anche grazie al nostro contributo". E quanto si legge in una nota di Autostrade diffusa nel pomeriggio in merito al ripristino della situazione nel tratto della A10, Genova-Ventimiglia, tra i caselli di Pra' e Cornigliano dove a causa delle forti piogge si erano creati allagamenti, ora risolti.