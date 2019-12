Condizioni meteo avverse Maltempo, forti venti e piogge sferzano l'Italia. Un morto a Napoli per la caduta di un albero Preoccupa il vento soprattutto sulle regioni tirreniche e nelle isole maggiori. Ancora acqua alta a Venezia

Ancora una giornata di tempo molto perturbato in Italia. Piogge e temporali diffusi da Nord a Sud e sulle isole, ma a preoccupare è soprattutto il forte vento che sferza in particolare le regioni tirreniche, la Sicilia e la Sardegna. Le condizioni meteo miglioreranno solo a partire dal pomeriggio.Un uomo di 62 anni è morto a Napoli, schiacciato da un albero di grosse dimensioni che si è abbattuto al suolo. E' accaduto intorno alle 7 in via Nuova Agnano, alla periferia occidentale della città. L'uomo, di nazionalità marocchina, è stato soccorso dal 118 ma in ospedale i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. La bufera di vento che ha colpito la Campania nelle prime ore del mattino ha provocato la caduta di numerosi altri alberi e cartelloni pubblicitari in tutta la città.Ancora acqua alta a Venezia. In base ai dati del Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune della città lagunare, la marea salirà fino a 130 centimetri in mattinata, "che equivale al 46% della città allagata", spiega il centro maree, che aggiunge: "Fino a queste quote la città è percorribile sulle passerelle stese per 4 km", ma il tempo in miglioramento dovrebbe rendere la città "percorribile a piedi già all'ora di pranzo". Domani la marea toccherà quota 140 centimetri sul medio mare.Dopo la pre-allerta comunicata ieri dalla Protezione civile regionale, anche Roma Capitale corre ai ripari. Nella tarda serata di ieri la sindaca di Roma Viriginia Raggi ha firmato un'ordinanza che per l'intera giornata di oggi - dalle 7 di questa mattina a mezzanotte - parchi, giardini ville storiche e cimiteri della città. "Al fine di garantire - si legge tra le premesse del provvedimento - la pubblica incolumità e prevenire situazioni di pericolo causate dalla caduta dei rami, piante e alberi". A destare preoccupazione in particolare il forte vento. Criticità arancione anche per il rischio idraulico nella zona dell'Aniene e in quella dei bacini costieri Sud.La pioggia e il forte vento hanno creato numerosi disagi a Benevento. Il vigili del fuoco sono al lavoro in queste ore per rimuovere alberi e cartelloni pubblicitari caduti.La portata dell'acqua dei fiumi, nonostante sia aumentata, per ora è sotto controllo.Sono molte le situazioni di criticità sulle strade a causa di vento, caduta di alberi e rami, frane e allagamenti, dalla statale Amalfitana in Campania all'Aurelia in Liguria dove, a causa di una frana che ha invaso entrambe le corsie all'altezza di Chiavari, una donna al volante è rimasta lievemente ferita.Evacuate alcune famiglie nel centro storico di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, dopo le abbondanti e violenti piogge delle ultime ore. La piazza principale del paese è in condizioni di dissesto a causa delle acque sotterranee di un torrente 'tombato' negli anni scorsi, il cui livello è cresciuto a dismisura sollevando il manto stradale. Bilancio pesante anche nel Vallo di Lauro. A Moschiano, nella frazione San Michele, è franato un costone collinare. Per precauzione alcune famiglie che abitano in zona sono state evacuate. A Forino una frana ha invaso le carreggiate di due strade provinciali mentre a Montoro uno smottamento con un fronte di 15 metri ha invaso la strada che collega a Contrada e Avellino.