Saluzzo, Cuneo Maltempo: forti piogge al nord, violento nubifragio su Ascoli Piceno. Toscana in codice giallo Nel Saluzzese 102 mm di pioggia in poche ore, gran lavoro per i vigili del fuoco in soccorso delle persone intrappolate in auto o nelle case. Nubifragio ad Ascoli. Il sindaco: "Restate in casa"

Allagamenti nel Saluzzese (Foto Ansa)

#Maltempo, 70 gli interventi svolti dai #vigilidelfuoco per le forti piogge che da questa mattina hanno colpito la provincia di #Cuneo: a Barge, per l'esondazione del torrente Rio Grana, sono state soccorse diverse persone bloccate in casa e in auto dall'acqua #22agosto pic.twitter.com/XOaF3dHvSq — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 22, 2019

Centodue millimetri di pioggia in poche ore. Il violento nubifragio che questa mattina ha colpito la zona di Barge, Bagnolo e Cardè ha provocato disagi e danni. Piccoli rii e torrenti si sono ingrossati nel volgere di pochi minuti. Si sono registrate decine di piccole frane e allagamenti di garage e scantinati. Chiusa la provinciale tra Saluzzo e Cavour, nel tratto tra Staffarda e Crocera di Barge per la piena del torrente Ghiandone, salito di oltre 4 metri in due ore. Più a valle è finita sott'acqua Cardè, a causa della tracimazione dei canali di campagna. In alcune vie si sono misurati oltre 80 centimetri d'acqua. Allagamenti anche a Torre San Giorgio, dove è stata chiusa la provinciale per Villanova Solaro. La situazione sta migliorando, ma sono in corso decine di interventi dei vigili del fuoco per ripulire garage e scantinati dall'acqua.''Sono 70 gli interventi svolti dai vigili del fuoco per le forti piogge che da questa mattina hanno colpito la provincia di Cuneo: a Barge, per l'esondazione del torrente Rio Grana, sono state soccorse diverse persone bloccate in casa e in auto dall'acqua''. Lo comunicano, via twitter, i Vigili del Fuoco.In seguito al violento nubifragio e relativa grandinata in corso nella città di Ascoli Piceno e in provincia "si invita tutta la popolazione a rimanere nelle proprie abitazioni o a ripararsi in luoghi al coperto". Lo scrive sul suo profilo Facebook il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. "Le forze dell'ordine e gli addetti ai lavori - aggiunge - sono già in strada per cercare di risolvere i principali problemi causati dal forte maltempo, si invita tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione. Abbiamo disattivato tutti i varchi per facilitare la mobilità e stiamo richiamando al lavoro tutti per favorire la sicurezza cittadina". Intanto nel centro di Ascoli un video documenta tavoli e sedie trasportate da un fiume d'acqua che si è riversato anche su Piazza del Popolo.La sala operativa della protezione civile regionale della Toscana conferma il codice giallo dalle 13 di oggi, giovedì, fino alle 21 di stasera per rovesci e temporali sulle zone centro meridionali della Toscana. Emette quindi un nuovo codice giallo per venerdì 23, dalle 9 alle 21. Dopo un temporaneo miglioramento nella nottata infatti, una nuova perturbazione interesserà tutta la Toscana ad eccezione della costa grossetana e l'arcipelago, dalle 9 di venerdì fino alle 21 della stessa giornata, portando rovesci e temporali sparsi localmente intensi, in particolare nel pomeriggio sulle zone interne. Possibilità di forti colpi di vento e grandinate.