Maltempo Francia,13 morti per piogge torrenziali a Carcassonne

È salito a 13 morti il bilancio delle vittime causate dalle piogge torrenziali e inondazioni che da ore stanno mettendo in ginocchio il dipartimento dell'Aude, nel sud della Francia, nella zona di Carcassone. Le piogge violente si sono abbattute sul dipartimento francese di Aude nella notte tra domenica e lunedì. Nella zona è scattato l'allarme rosso dalle 6 e la piena ha raggiunto un livello senza precedenti dal 1891.Il livello raggiunto dalle acque a Trebes, nella Valle di Aude, non si riscontrava dal 1891, e "non è distante dai sette metri". Lo ha indicato il servizio Vigicrues. Con oltre 250 interventi dei vigili del fuoco nella notte, l'Aude è stato martoriato dal maltempo. Nell'arco di cinque ore, "tra i 160 e i 180 millimetri di acqua sono caduti sull'agglomerato di Carcassonne", secondo il prefetto.La Protezione civile ha riferito che un migliaio di persone sono state precauzionalmente evacuate a Pezens, nell'Aude, nel timore di cedimento di una diga. Sono 750 i pompieri mobilitati per l'emergenza. Le violente piogge hanno causato l'interruzione di molte strade. Le autorità hanno spiegato che in una quindicina di comuni, nel nord dell'Aude, la situazione è "delicata", mentre in altri sei "preoccupante".