Maltempo, Friuli Venezia Giulia decreta lo stato di emergenza

Condividi

L'assessore alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Paolo Panontin, d'intesa con la Presidente della Regione Debora Serracchiani, ha decretato oggi lo stato di emergenza sul territorio regionale, dopo l'eccezionale ondata di maltempo di ieri.Durante la mattinata - informa la Protezione civile Fvg - sono proseguiti gli interventi sul territorio per numerosi alberi e ramaglie caduti sulla viabilità, sulle linee elettriche e telefoniche. Le utenze elettriche ancora non attive sono circa 15.000, principalmente nelle province di Udine e Pordenone. Sono operativi 200 volontari dei gruppi comunali di Protezione civile in 60 comuni; al momento le maggiori criticità si registrano nel Comune di S.Vito al Tagliamento (Pordenone).Tromba d'aria e grandine, nella serata di giovedì, in Franciacorta, mentre è in corso la vendemmia. A quanto riferisce Coldiretti Lombardia, a essere colpita è stata un'area fra i 30 e i 50 ettari nei comuni di Rovato, Provaglio e Iseo e sempre a Rovato sono stati sventrati tremila metri quadrati di serre. Il maltempo ha colpito a macchia di leopardo: sono stati coinvolti filari di vigna, piante di ulivo e colture sotto serra.Vigneti sradicati a Portogruaro, strage di ortaggi del Cavallino, colture di mais atterrate nel rodigino: Coldiretti sta procedendo alla rilevazione dei danni causati dalla tromba d'aria che ieri ha colpito il litorale veneto concentrando nelle province di Venezia e Rovigo tutta la forza distruttiva."Il nubifragio ha colpito in maniera pesantissima le nostre strutture, ma se non ci fosse stata la manutenzione costante delle piante e un preciso piano degli stalli il bilancio sarebbe potuto essere drammatico": a dirlo Federico Berton, presidente di Assocamping di Cavallino-Treporti (Venezia), a commento dell'ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sul litorale veneto. L'associazione conta 28 strutture ricettive che a ieri ospitavano circa 60 mila persone. "Sono caduti 1.500 alberi - ha precisato Berton, che ha accompagnato il presidente della Regione Luca Zaia in un sopralluogo delle zone più colpite - e abbiamo solo una ferita grave trasportata in elicottero a Treviso. Tutte le altre persone sono state medicate e dimesse e sono già tutte tornate da noi". Solo una minima parte dei campeggiatori è stata spostata: alcuni in altre strutture meno danneggiate, altri in un paio di hotel che avevano disponibilità a Jesolo. Per il momento la gran parte degli ospiti ha manifestato la volontà di rimanere. Secondo i dati forniti dalle strutture più grandi, sono meno del 10% coloro che hanno chiesto informazioni per una partenza anticipata e pochissimi quelli che se ne sono già andati. I centralini dei 28 campeggi sono invece presi d'assalto da turisti che avevano prenotato e che chiedono notizie sul futuro delle loro vacanze: "Li stiamo rassicurando - ha spiegato Berton -: contiamo che per Ferragosto tutto sia rientrato nella normalità, salvo l'assenza degli alberi, che potrà essere sanata solo durante il prossimo autunno con nuove piantumazioni".