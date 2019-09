Allagamenti a Roma e a Firenze Maltempo: nubifragi al centro-sud. Altre perturbazioni in arrivo Nella notte previsti ancora rovesci o temporali su Emilia-Romagna e Marche e, dalle prime ore della mattina di martedì su Lazio orientale, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.

Un violento temporale si e' abbattuto lunedì sera su Roma, in particolare nel quadrante sud. Molte le strade allagate, coem pure negozi. Si registrano allagamenti in alcune stazioni della linea A della metro. La stazione Colli Albani e' chiusa appunto "per danni da maltempo", come ha comunicato Atac. Problemi a causa di allagamenti anche nelle stazioni San Giovanni e Subaugusta, tanto che sono stati interdetti alcuni ingressi. Regolare invece l'attivita' sulle linee metro B/B1 e C.Un violento nubifragio si e' abbattuto su gran parte della provincia di Foggia e sulla citta' capoluogo dove i vigili del fuoco sono intervenuti per diversi allagamenti. Allagate abitazioni, box e attivita' commerciali. Disagi sono stati registrati anche alla circolazione stradale per alcune vie completamente invase dall'acqua. Per la forte pioggia in alcuni quartieri ci sono stati anche interruzioni di energia elettrica. Disagi anche in altri centri della provincia come Cerignola e Orta Nova. In provincia di Foggia e' stata diramata l'allerta arancione per rischio idrogeologico e per il maltempo.Allagamenti a Firenze per un forte temporale che si è abbattuto su parte della città nel pomeriggio, mentre una frana ha interrotto la statale 12 del Brennero dopo località Lima verso l'Abetone, nel Pistoiese. A Firenze chiamati i vigili del Fuoco in diverse zone della città, prevalentemente per prosciugamenti e danni dovuti all'acqua. Le zone più colpite sono quelle di via Pisana, via Galliano, viale Toselli e Isolotto. Disagi anche in provincia di Arezzo per il maltempo per un nubifragio del pomeriggio nel Valdarno superiore, in particolare sulla cittadina di Montevarchi dove è stato chiuso il sottopasso che porta all'ospedale, in cui un'auto peraltro è rimasta bloccata, e temporaneamente quello di via Maestri del Lavoro. Chiusi anche il sottopasso di piazza Garibaldi che collega il centro con la frazione di Pestello e il sottopasso della stazione ferroviaria, impraticabile. Protezione civile e vigili del fuoco sono al lavoro per rispondere alle richieste di interventiStrade allagate e traffico in tilt a Palermo dove un violento acquazzone si è abbattuto sulla città. Decine le chiamate arrivate alla centrale operativa dei Vigili del fuoco i cui interventi, per il momento, sono concentrati soprattutto nella zona del centro. Alcune strade, come via Notarbartolo e via Leonardo da Vinci, si sono trasformate in fiumi d'acqua con disagi per la circolazione. Disagi anche in viale Regione siciliana e in via Papireto, la strada che porta alla centralissima piazza Indipendenza. Temporali, con piogge intense e vento forte, si sono abbattuti nel pomeriggio in particolare nelle zone interne del Pesarese e dell'Anconetano, rendendo necessari diversi interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e piante pericolanti o cadute in strada. Segnalati diversi casi di smottamenti franosi in strada dalle parti di Pergola e altri interventi di vario tipo, sempre a causa del maltempo, nelle zone di Cagli e Fossombrone, compreso un piccolo incendio divampato in un'abitazione.Temporali e vento forte hanno causato allagamenti e diversi smottamenti, che hanno richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco. Ad essere piu' colpito e' stato l'entroterra pesarese e, in particolare, la zona compresa tra i comuni di Cagli, Fossombrone e Pergola, dove la pioggia battente ha portato terra su alcune strade, causando disagi agli automobilisti. Anche nell'Anconetano, la pioggia battente ha causato numerosi allagamenti, mentre il vento ha fatto cadere diversi arbusti, che hanno ostruito alcune strade. A Fabriano, intorno alle 16, un deposito dell'Elica e' stato velocemente evacuato per motivi precauzionali; disagi anche in altri stabilimenti produttivi della zona. A Jesi, un fulmine ha colpito un albero, che si e' abbattuto su un'autovettura parcheggiataLa perturbazione di origine atlantica, già attiva sulle nostre regioni settentrionali con precipitazioni temporalesche, interesserà nel corso della notte di martedì gran parte delle regioni centro-meridionali peninsulari, in particolar modo quelle del medio e basso versante adriatico.La Protezione civile ha lanciato allerta arancione su gran parte dell'Abruzzo e del Molise e sulla Puglia settentrionale. Allerta gialla sui restanti bacini abruzzesi e pugliesi, oltre che in Calabria, Basilicata, parte dell'Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Sicilia, Umbria, Veneto e sui settori occidentali del Molise per rischio idraulico, idrogeologico e temporali.