Esondazioni, frane ed evacuazioni La pioggia non dà tregua, allerta rossa in 3 Regioni. Italia in ginocchio Piena dell'Arno: Firenze e Pisa tirano un sospiro di sollievo. Nel Grossetano 500 persone evacuate per la piena del fiume. In Val Martello la neve trascina alberi e detriti sulle abitazioni

Condividi

Neve, mareggiate, pioggia e vento forte: nel giorno in cui Venezia prova a tornare alla normalità l' Italia è ancora flagellata dal maltempo. Emergenza Arno a Firenze, e nel Bolognese per il Reno e l' Idice. A Venezia (dove oggi riaprono le scuole) l' acqua alta ha toccato i 155 centimetri. A Modena in 10 mila senza luce e gas. Allarme anche in Campania. Scuole chiuse a Pisa, Caserta e Bolzano.



VENETO - Dopo le ultime precipitazioni di ieri, è prevista una pausa, senza precipitazioni fino a questa sera. Successivamente è atteso un nuovo peggioramento che si protrarrà anche domani. Intanto il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità, valido fino alle 20 di questa sera dichiarando lo Stato di Preallarme (Allerta Arancione) sui Bacini idrografici Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta Bacchiglione Alpone, Basso Piave Sile Bacino Scolante in Laguna, Livenza Lemene Tagliamento. Lo Stato di Attenzione è stato dichiarato sul Bacino Basso Brenta Bacchiglione." tiamo affrontando un'emergenza tuttora in atto, anche se per domani è atteso un miglioramento del tempo. Oltre al dramma di Venezia altri territori del Veneto sono in condizioni disastrose, come le spiagge e varie aree montane, a cominciare da quelle già colpite dalla tempesta Vaia. Stiamo seguendo la situazione minuto per minuto e lo faremo finchè la situazione non tornerà realmente alla normalità. Veneto Orientale e Montagna sono in grande sofferenza. Abbiamo il litorale distrutto e in montagna preoccupano i fiumi, il livello dei laghi, la situazione dei movimenti franosi e il rischio valanghe. Stiamo ancora attendendo anche il colmo di piena del Piave, che ora ha una portata notevole, attorno ai 1400 metri cubi al secondo, ma inferiore a quella dell'anno scorso". Questo quadro di una situazione definita "drammatica anche oltre il dramma di Venezia" è stato fatto ieri sera dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha presieduto un vertice dell'Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale, a Ponte di Piave, affiancato dall'Assessore alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin e dal Direttore dell'Area Tutela Ambiente e Territorio della Regione, Nicola Dell'Acqua."I danni in queste aree sono ingenti - ha riferito Zaia - e servirà attivare tutte le necessarie procedure, la dichiarazione dello stato di crisi, quella di emergenza. Servirà anche in questo caso una gestione commissariale con poteri e fondi, perché le nostre spiagge devono tornare più belle di prima in tempo per la nuova stagione estiva. Lo stesso deve essere per la montagna"."I nostri sistemi previsionali - ha aggiunto Zaia - sono tecnicamente i più aggiornati d'Italia. Lo abbiamo voluto noi lavorando anno dopo anno e non accetto che nascano come i funghi dei premi Nobel della meteorologie o dell'idraulica che parlano e scrivono troppo a vanvera. Le previsioni dicono che domani il tempo migliorerà, ma quello che si dovrà capire se e per quanto rimarrà lo scirocco, perché fino a che tira questo vento, il mare non riceve, il che significa alta marea a Venezia e fiumi ingrossati".



ALTO ADIGE - 180 squadre di vigili del fuoco impegnati in 833 interventi nella sola giornata di ieri, 51 strade chiuse in tutto l'Alto Adige. Questo il bilancio tracciato ieri sera dal comandante dei Vigili del fuoco Florian Alber che ha coordinato il Centro situazioni provinciale presso l'Agenzia della protezione civile. Riaperta al traffico, nel corso del pomeriggio, sia l'autostrada del Brennero che la strada statale della Val Pusteria, rimane chiusa a Castelbello per una caduta massi la strada statale della Val Venosta. Sino alle 9 di questa mattina rimane chiusa al transito dei treni su tutta la linea sia la ferrovia della Val Venosta tra Merano e Malles, sia la ferrovia della Val Pusteria tra Fortezza e San Candido. Risolto, invece, il problema che aveva causato la chiusura della linea ferroviaria del Brennero tra Fortezza e il confine di Stato, dove una linea della media tensione era caduta sui binari.









300 operatori della Croce Bianca attivi su tutto il territorio, 7 geologi stanno monitorando costantemente la situazione, in maniera particolare in Val Venosta a Naturno e Vezzano. Lo stato di protezione civile resta attivo sul livello di pre-allarme (bravo - arancione) almeno sino alle ore 12 di oggi.













EMILIA-ROMAGNA

La Protezione civile regionale sabato aveva diramato una allerta rossa per le aree centro orientali della regione, per problemi legati alle piene dei fiumi ingrossati dalle abbondanti piogge previste. E le previsioni si sono confermate, con le piene importanti che si sono verificate sui fiumi Secchia, Panaro, Naviglio, Tiepido nel modenese e Samoggia, Sillaro, Savena, Savena abbandonato, Idice, Navile, Quaderna, Santerno e Senio nel bolognese e ravennate.







Le situazioni più critiche si sono verificate a Budrio, nel bolognese, dove l'Idice ha rotto l'argine per una estensione di oltre 40 metri, facendo defluire verso la campagna -si calcola- circa 1 milione di metri cubi d'acqua. Già sono in corso le operazioni per riuscire a ricostruire l'argine collassato, con una previsione di lavori la cui durata è stimata in circa 3 giorni. A seguito della rotta, è stato necessario evacuare circa 200 persone, che sono accolte in strutture già rese disponibili. Altre rotture, già ripristinate, si sono verificate sul Quaderna e sul Santerno, dovute presumibilmente alla presenza di tane di animali. I colmi di piena, sui diversi reticoli idraulici, si stanno ora spostando verso le province di Ferrara e Ravenna. In due giorni si sono verificati circa 20mila distacchi dalle utenze elettriche, soprattutto in Appennino, e i gestori della rete ne hanno già ripristinate 10mila circa, e contano di ultimare i lavori di ripristino entro sera. L'allerta rossa rimane in vigore, anche perché oggi si prevedono nuove piogge, anche se di intensità minore rispetto a quelle cadute nelle ultime ore. Va considerato però, puntualizzano i tecnici, che comunque i volumi d'acqua si andranno ad aggiungere alle piene di oggi, in via di smaltimento.







TOSCANA



Permane il codice rosso per rischio idrogeologco e idraulico per il Valdarno inferiore e il grossetano fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 18 novembre, conseguentemente al transito delle piene dell'Arno e dell'Ombrone Gorssetano nei loro tratti terminali. Le condizioni meteo rimangono negative, continuano ad affluire correnti umide e moderatamente instabili e per domani è atteso un nuovo peggioramento con piogge diffuse già nel corso della mattina, più abbondanti dal pomeriggio seppur meno intense rispetto alla scorsa notte. Temporali solo occasionali. Continua contestualmente la sorveglianza idraulica del personale tecnico e delle componenti del sistema di protezione civile in relazione al transito delle piene e alle misure di prevenzione attivate. Fino alla mezzanotte di oggi resta il codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico per i bacini interessati dall'evento trascorso in particolare rispetto al Valdarno superiore e centrale, del Bisenzio e dell'Ombrone Pistoiese, la Val di Cecina e la Maremma. Codice giallo sul resto della Toscana Il mare sarà fino ad agitato al largo a nord dell'Elba. Mare molto mosso altrove.



​

#Maltempo A #Firenze sale il livello dell’Arno oltre la prima soglia di allarme ed è attesa l’ondata di piena. A #Pisa posizionate paratie lungo le spallette. @TgrRai pic.twitter.com/vB5MsP1XJx — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) November 17, 2019

- Il Centro Funzionale Regionale ha emesso ieri un bollettino che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico per i possibili effetti al suolo dovuti al trascorso evento meteorologico avverso sulle seguenti zone di allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri dalla sera di ieri per 24-36 ore. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione Civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto. Il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale è al lavoro senza sosta da sabato per limitare il più possibile i disagi causati dal maltempo. Le squadre del Dipartimento Ambiente stanno operando h24 sia su strada che sul verde per la rimozione di rami, alberi e detriti e per gestire le richieste di intervento. Fino a questo momento sono 80 gli interventi di messa in sicurezza già effettuati e 40 quelli per i quali si sta procedendo. La Polizia locale di Roma Capitale ha affiancato i Vigili del Fuoco in un centinaio di interventi: per la messa in sicurezza delle aree colpite da piogge intense, che hanno provocato allagamenti ma che ormai sono in via di risoluzione; per la caduta di rami, causa forte vento; in aiuto dei cittadini coinvolti in incidenti stradali. Diverse le aree di intervento: zona Vitinia, Via del Mare, Via Eroi di Cefalonia, Via di Decima, Via dei Pescatori, Via Idroscalo, Via C. Colombo, Via Wolf Ferrari, Via Ostiense, Via Pontina, Via Boccea, Via Portuense e P.le della Radio; zona Porta Furba e Anagnina, Via Alessandrino e Via Acqua Bullicante, zona Piazza Bologna, Viale Policlinico e Viale Ippocrate; Monteverde, Donna Olimpia, Aurelia, Cassia, Braccianese, La Storta, diversi tratti del lungotevere (in particolare Lung.re de Cenci e in Sassia).In Via Pieve Fosciana, zona Magliana, la caduta di parti di un cornicione ha reso necessario lo spostamento di alcuni veicoli in sosta (area dal civ. 78 al civ. 84 è stata transennata dai VVF).Rimossi e recuperati un albero caduto in Via Ragusa e uno all'altezza del civico 750 di Via Tuscolana. Circa 120 gli interventi sulle alberature e un centinaio quelli sugli allagamenti effettuati anche dalla Protezione civile di Roma Capitale.