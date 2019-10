Si contano i danni causati dalle ultime precipitazioni Maltempo. Allerta arancione su Liguria, Lazio e Piemonte, in Campania pericolo grandine Non è cessato il pericolo. Le condizioni meteo continuano a preoccupare. Sotto osservazione soprattutto Liguria e Piemonte, ma anche il Lazio. In Campania si attendono forte vento e grandinate

Si lavora a ritmo serrato sulla linea ferroviaria Genova-Ovada, danneggiata dalle frane dello scorso 22 ottobre per permettere la riapertura della tratta entro sabato prossimo. Un po' ovunque, nelle zone colpite dalle ultime, forti precipitazioni, si sfrutta la tregua concessa dal maltempo per rimediare ai danni, ma resta comunque a livello arancione l'allerta maltempo per le prossime ore su Liguria, Piemonte e Lazio, mentre in Campania è allerta per grandine e vento.Persiste l'allerta meteo in Liguria per pioggia. Nella zona centrale della regione, da Noli a Portofino ed entroterra di ponente, dalla val Bormida alla valle Stura, sarà ancora arancione fino alla mezzanotte di oggi, poi gialla fino alle 3 di domani mattina. Nel Ponente ligure l'allerta gialla, scattata alle 13, prosegue sino alle 3 di domani. Nel Levante, da Portofino ed entroterra dalla valle Scrivia al confine con la Toscana, sarà gialla fino alla mezzanotte di oggi. "Nelle zone centrali della regione - spiega Arpal - il grado di saturazione del terreno, a seguito delle piogge dei giorni scorsi, ha reso il territorio più vulnerabile e quindi è necessaria una maggiore attenzione al verificarsi dei fenomeni più intensi". Al momento, a seguito dell'ondata di maltempo che da alcuni giorni ha colpito con insistenza la Liguria, gli evacuati sono 16 a Campoligure, sistemati da subito, 49 a Rossiglione, anche loro già sistemati. Nell'imperiese, a Pigna, rientrati i 15 evacuati. Anche le 4 persone che erano state evacuate a Murialdo (SV) hanno fatto rientro nelle loro abitazioni. Le persone isolate a livello carrabile, ma con possibilità di spostamento a piedi, sono tutte nell'entroterra genovese e ammontano a 14 nel Comune di Campoligure, 4 nel Comune di Rossiglione. Sono invece 12 le famiglie isolate a Sant'Olcese e 3 a Serra Riccò.Resta allerta arancione nell'alessandrino per le piogge diffuse che dalla tarda serata di ieri stanno interessando tutto il Piemonte e che dovrebbero attenuarsi nella notte per esaurirsi nella mattinata di domani. Tutti i livelli idrometrici sono al momento non preoccupanti, fiume Po compreso, ma da tenere sotto stretta sorveglianza, in particolare l'Orba e la Bormida. Il Lago Maggiore è in crescita, ma abbondantemente sotto la soglia di pericolo. Due pescatori rimasti bloccati a Chivasso lungo il fiume Po su un isolotto di ghiaia circondato dall'improvviso innalzamento del livello dell'acqua sono stati soccorsi e portati in salvo dai vigili del fuoco di Torino. I due sono stati trasportati sull'argine dagli operatori speleo alpino fluviali dopo un breve volo."Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha adottato oggi un avviso di criticità con indicazione che dal pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre, e per le successive 12 ore si prevede criticità idrogeologica per temporali in codice arancione sui bacini costieri Nord, Roma e bacini costieri sud; codice giallo su medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e bacino del Liri. Resta valido, inoltre, l’avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso ieri. La sala operativa permanente della Regione Lazio ha pertanto diramato l’allerta del sistema di protezione civile regionale e invitato tutte le strutture ad adottare gli adempimenti di competenza. Per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione Civile alle quali la sala operativa regionale offrirà costante supporto". Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. A Fiumicino il sindaco Esterino Montino avverte che: ''Dal pomeriggio di oggi e per le prossime 12 ore sono previsti temporali, anche di forte intensità, e forte vento. Pertanto invito la cittadinanza a essere prudente e a limitare, se possibile, gli spostamenti''.Sulla Campania allerta meteo Gialla, a partire dalle 22 fino alle 10 di domani, per temporali con grandinate e raffiche di vento. La Protezione civile regionale ha diramato il bollettino che riguarda la zona 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e la zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Si prevedono "precipitazioni a possibile carattere di rovescio o temporale, anche intense, soprattutto sui comuni della fascia costiera e sulle isole". Sono possibili anche raffiche di vento nel corso dei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da un'incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con conseguenti possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi. Tra i principali scenari di effetto al suolo delle precipitazioni e quindi connessi al rischio idrogeologico per temporali, si segnalano "ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate". La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di "porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, sia in ordine al rischio idrogeologico connesso ai temporali che in ordine alla corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso".