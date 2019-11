Oltre 50 interventi a Roma della Protezione Civile Maltempo. Liguria, dopo la pioggia si teme per mareggiate e vento forte Prosegue anche oggi l'allerta maltempo sull'Italia: sarà arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Calabria; gialla invece in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia

Prosegue anche oggi l'allerta maltempo sull'Italia: sarà arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Calabria; gialla invece in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia. Scuole chiuse nel Salernitano e a Sestri Levante, in Liguria in via precauzionale.Dopo la pioggia che si è riversata per ore sullaterminata la fase di allerta per precipitazioni, adesso gli occhi sono puntati sul mare: sono attese per la giornata di oggi mareggiate intense su tutta la costa da Ventimiglia a Sarzana con onde oltre i 4,5 metri. Quello atteso potrebbe essere "un evento intenso", ha detto ieri il governatore ligure Toti, ma non delle proporzioni della mareggiata 2018.Come spiegato da Arpal, l'Agenzia regionale per l'ambiente, nelle scorse ore le raffiche di vento intense hanno toccato i 166 chilometri all'ora a Giacopiane, a Casoni di Suvero 156 chilometri orari e a Fontana Fresca 103 mentre è in aumento da ieri il moto ondoso, che già in serata ha visto superati i 3 metri di altezza e gli 8 secondi di periodo, l'intervallo fra un'onda e l'altra, mentre il picco potrebbe arrivare nel pomeriggio di oggi.A Genova, in seguito all'avviso emesso dal Centro funzionale di Protezione civile della Regione, è in vigore l'ordinanza n. 9 del 18 gennaio 2017 che contiene misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. In particolare viene stabilita la chiusura degli accessi pubblici al mare ed alle scogliere del territorio comunale fino a cessata esigenza, disposta per tutti i cittadini l'osservanza delle regole di massima cautela nell'avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo, evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e a maggior ragione su moli e pontili; seguire le indicazioni fornite dalle autorità, evitare la balneazione e l'uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali mettere in sicurezza, assicurando o rimuovendo dalle aree esposte alla mareggiata tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono danneggiare l'incolumità delle persone (strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee.Inle precipitazioni maggiori hanno investito il Casertano e il Salernitano con punte fino a 140-150 milimetri di pioggia in meno di 12 ore. Nel bacino idrografico del Sarno e del Salernitano ci sono stati allagamenti a Castel San Giorgio (forti disagi in località Santa Croce), San Marzano sul Sarno (per esondazione fiume Sarno all'altezza di via Marconi), Nocera Superiore, Nocera Inferiore. A Corbara, in provincia di Salerno, è crollato un pezzo di strada a pochi metri dall'abitato ed è stato vietato il transito ai Tir. Altri allagamenti e smottamenti in provincia di Avellino, nei comuni di Montoro Superiore e Inferiore, di Solofra, Serino, a Santo Stefano del Sole e a Santa Lucia di Serino dove si registrano allagamenti diffusi, un rischio di esondazione che potrebbe interessare due valloni e una colata di fango (due case risultano isolate).A Napoli disagi nei quartieri di Soccavo e Fuorigrotta. Nel Casertano problemi a Francolise per esondazione del Rio Savona, Cellole e Sessa Aurunca. Nel Sannio una forte folata di vento ha abbattuto una impalcatura montata all'esterno della chiesa a Montesarchio. A Napoli ci sono stati ritardi e cancellazioni al servizio della Circumvesuviana con la tratta Pompei-Poggiomarino temporaneamente interrotta.Ini vigili del fuoco del comando di Pisa hanno fatto una trentina di interventi per allagamenti e alberi pericolanti. In Lombardia ha nevicato al Passo Gavia e allo Stelvio con le strade percorribili solo con catene montate e al ghiacciaio Presena, dove sono caduti una ventina di centimetri.sono stati una cinquantina gli interventi 50 gli interventi della Protezione Civile dopo un forte temporale, in molti casi per rami caduti che ostruivano la viabilità. La Cassia bis è stata chiusa per alcune ore in direzione della capitale per la caduta di un albero al decimo chilometro. In Sicilia 11 famiglie sono state evacuate in seguito a una frana a Sant'Angelo Muxaro, in provincia di Agrigento.