Non c'è tregua Il maltempo continua a imperversare sull'Italia Nubifragi e allagamenti hanno investito tutto il Paese con temperature inferiori alla media del periodo

di Tiziana Di Giovannandrea Dal punto di vista meteorologico il mese di maggio che si sta vivendo, in questo momento in Italia, è un maggio che non si vedeva da molti anni.Nubifragi ed allagamenti hanno interessato molte zone del Paese con temperature inferiori alla media del periodo. La continuazione del maltempo sulla Penisola è causata dal vortice ciclonico in atto che provoca un tempo ancora molto instabile, con il rischio di forti temporali.Tra martedì e mercoledì è previsto l'arrivo dell'ennesima irruzione di aria fredda dal Nord Europa. Alè attesa una nuova passata di rovesci e temporali anche forti che dalle Alpi si porteranno sulle pianure, colpendo in modo particolare le pianure Centro-orientali. Dopo di che il maltempo si trasferirà aldove, oltre ad acquazzoni, nubifragi, temporali forti sono probabili locali grandinate.Con l'arrivo dell'aria fredda dal Nord Europa, nelle prossime ore le temperature saranno in ulteriore calo soprattutto sulle regioni settentrionali, a seguire anche al Centro Sud, con clima ancora sotto le medie del periodo. La neve farà la sua comparsa fin sotto i 2000 m, in particolare sulle Alpi Centro-orientali. Mercoledì un po' di neve è attesa anche sull'Appennino emiliano dai 1500-1700 m.Da giovedì, con l'arrivo dell'Anticiclone delle Azzorre si prevede un probabile miglioramento del tempo alItalia. Per il fine settimana del 2 giugno si prevedono probabili condizioni di soleggiamento e caldo.Anche alsi prevede più sole e caldo, anche se potrà essereci qualche rovescio o temporale pomeridiano soprattutto in Appennino.Ilavrà tempo più instabile con rischio di acquazzoni, pur localizzati, con temperature relativamente più fresche per il periodo.