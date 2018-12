Meteo Maltempo, sull'Italia in arrivo ondata di gelo. Si attendono nevicate Protezione Civile in allerta, prevista neve anche in pianura

di Tiziana Di Giovannandrea Le previsioni meteo indicano abbondanti nevicate in arrivo nel nostro Paese che sarà investito da un'ondata di gelo. La Protezione Civile Nazionale ha diramato un avviso ufficiale di pesante allerta neve.A causa dell'arrivo di una perturbazione di origine atlantica il tempo sta virando decisamente al brutto e al freddo - ma stiamo entrando nel pieno dell'inverno - partendo dall'arco alpino più ad Ovest ed il tempo è destinato a peggiorare col passare delle ore con l'arrivo di rovesci, temporali e di neve che, stante le basse temperature, potrà cadere fino in pianura.Partendo dalle Alpi occidentali il maltempo si estenderà alladi Ponente e qualche nevicata potrà interessare le rispettive aree appenniniche a quote relativamente basse, con neve sull’Appennino ligure oltre i 500 metri. Il Generale Inverno avanzerà inesorabilmente con il trascorrere delle ore, alled allaSu tutto ilarriveranno piovaschi a tratti intensi fino alla Campania in particolare sui versanti tirrenici. Nevicate possibili sull’Appennino centrale specie su quello umbro-marchigiano e a seguire su quello abruzzese attorno ai 700-900 metri.Nelle, ad Urbino a causa dell'allerta neve, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per lunedì 17 dicembre 2018 su tutto il territorio comunale.La perturbazione continuerà per la giornata di lunedì quando in mattinata saranno possibili nevicate residue, localmente in pianura, su bassa Lombardia e un po’ più decise sull’Emilia sino al basso Veneto. Nel corso del pomeriggio la situazione migliorerà su gran parte del Nord ma rimarrà molto instabile al Centro con ancora piogge e qualche temperale che si andranno a concentrare sull'area adriatica del Centro, nel Sud dellae su tutta l'area tirrenica della Calabria fino al nord est della Sicilia.Previsti temporali in arrivo al Centro-Sud, in particolare sul basso Tirreno e venti in aumento. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati - ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.L'avviso prevede dalle prime ore di domani precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Campania, in estensione nel corso della mattinata a Basilicata, Calabria e Sicilia, in particolare sui versanti tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.