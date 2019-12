ITALIA

Perturbazione atlantica Allerta maltempo in Emilia Romagna e Veneto, codice arancione. In arrivo piogge e temporali In Italia ancora instabilità meteorologica per il passaggio di una perturbazione di origine atlantica. Nel corso della prossima notte, il maltempo si sposterà verso Levante portando i fenomeni alle regioni centrali peninsulari, con piogge e temporali anche intensi

Maltempo, cede per una frana un tratto di viadotto sulla A6. Trovata morta la donna dispersa Maltempo Piemonte: Po sopra soglia guardia, allagati Murazzi. Cardè sott'acqua. Bormida, un disperso Condividi di Tiziana Di Giovannandrea Il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni interessate ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello già diffuso ieri. Alle regioni spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori coinvolti.



L'ulteriore instabilità sul nostro Paese è dovuta al passaggio di una perturbazione di origine atlantica attiva oggi, 1° dicembre, sulle regioni Nord-occidentali che, nel corso della prossima notte, si sposterà verso Levante estendendo i fenomeni alle regioni centrali peninsulari, con piogge e temporali anche intensi.



Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, 2 dicembre, allerta arancione sul Veneto meridionale e sui settori centrali dell'Emilia-Romagna dove sono previste precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale.



Allerta gialla su Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche centro-settentrionali, sul Molise, in Emilia-Romagna occidentale e settori Sud-orientali, su Liguria Centro-orientale e su settori meridionali della Lombardia.



In generale i fenomeni meteorologici saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. I fenomeni meteo, interessando diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche.



