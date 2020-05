Pioggia record Maltempo, nubifragio a Milano: esonda il Seveso, disagi e blackout ​Meteo: weekend con il caldo, da martedì piogge e temporali

Condividi

Pioggia record e disagi a Milano per l'esondazione del Seveso e la continua crescita del livello del Lambro. Sulla città, già al centro dell'emergenza coronavirus, anche il maltempo si è messo di traverso. Nella notte tra giovedì e venerdì, sono caduti circa 100 millimetri d'acqua, con punte di 130 mm, circa un terzo della pioggia che c'è stata da gennaio ad oggi. Numerosi gli interventi nella notte e all'alba della Protezione civile e dei vigili del Fuoco, 30 le pattuglie di polizia locale impiegate in aiuto.L'esondazione, iniziata intorno alle 3, si è fermata solo dopo cinque ore. Fulmini e tuoni a ripetizione e poi una 'bomba' d'acqua. Almeno 200 le chiamate al numero di emergenza per alberi caduti, strade allagate dopo che sono saltati anche i tombini, soprattutto in zona Niguarda, dove c'è stato un blackout in alcuni quartieri, ma anche nella zona occidentale della città, ad esempio a Baggio, con tronchi caduti sulle auto in sosta. Al Parco Lambro evacuata anche la Fondazione Exodus di don Antonio Mazzi, mentre il Lambro meridionale ha tracimato dalle arginature nella zona di Opera interessando alcune abitazioni. Disagi nella zona di Rho per l'esondazione del torrente Lura, che ha sversato le sue acque nel canale Villoresi, che ha inondato alcuni scantinati.Il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città ha causato disagi anche ai mezzi pubblici. "Le conseguenze del maltempo ci costringono a modificare il servizio di alcune linee. In superficie la circolazione è rallentata su tutta la rete", ha fatto sapere di buon mattino l'Azienda trasporti milanesi (Atm). Per quanto riguarda la metro verde, i treni per diverse ore sono stati sostituiti da bus nelle tratte Famagosta-Assago e Famagosta-Abbiategrasso. Mentre, dopo un paio d'ore in cui le fermate Zara (M3 e M5) e Marche (M5) sono state chiuse per gli allagamenti all'esterno provocati dall'esondazione del Seveso, la circolazione è tornata regolare. Quindi, i convogli di passaggio hanno ripreso ad effettuare le fermate. Conseguenze del maltempo anche per tram, bus e filobus, con il servizio che pian piano è tornato a una quasi normalità, dopo che diverse linee sono state interessate dalle modifiche del percorso. Per il maltempo è stato chiuso anche il sottopasso Negrotto e quello Rubicone è stato chiuso solo per un periodo limitato nella notte, mentre è stato poi deciso di evacuare le comunità del Parco Lambro per prudenza, "visto che il Lambro continua a salire e nel Parco incomincia ad allagare i prati", ha informato su Facebook l'assessore alla Mobilità e ai lavori pubblici, Marco Granelli.Dopo la pioggia record, è intervenuto in un video sui social anche il sindaco Giuseppe Sala. Che ha assicurato: "Stiamo facendo tanti lavori di pulizia nella parte tombinata del Seveso ma senza le tre vasche di laminazione a nord di Milano la situazione non si risolverà. Ci preoccupa Bresso, la gara è stata aggiudicata ma è due anni che stiamo affrontando dei ricorsi". Per l'assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni, "è chiaro che fintanto che non sarà ultimato e realizzato il sistema delle vasche di laminazione, queste situazioni rischiano di ripetersi ed è per questo che negli ultimi anni tale progettualità ha avuto una fortissima accelerazione sia da parte di Regione Lombardia che del Comune di Milano".Weekend con anticipo d'estate al centro sud ma la prossima settimana sarà caratterizzata dal ritorno di piogge anche abbondanti in molte regioni. A prevederlo sono gli esperti del sito www.ilmeteo.it secondo cui "l'alta pressione africana fatica ad imporsi con decisione sul nostro Paese": oggi i temporali saranno ancora presenti su tutte le regioni settentrionali, mentre nel resto dell'Italia si registreranno temperature anche superiori ai 30 gradi.Lo scenario cambierà decisamente la prossima settimana: dopo un lunedì con tempo stabile e soleggiato su gran parte della penisola, "un vortice ciclonico si sposterà rapidamente dalle Isole Baleari verso il nostro Paese. Il maltempo interesserà dalle prime ore di martedì buona parte del centro, dispensando piogge e temporali anche di forte intensità". Secondo gli esperti de ilmeteo.it "intorno a metà settimana il centro di bassa pressione coinvolgerà la Sardegna e punterà le regioni meridionali, con precipitazioni localmente intense su Campania, Basilicata e Puglia. Temporali attesi anche sul Lazio, con rischio abbastanza elevato di grandinate e forti colpi di vento. Sul resto del Paese si avrà invece un maggiore soleggiamento". Per attendere un ritorno in grande stile dell'alta pressione bisognerà attendere il weekend del 23 e 24 maggio.