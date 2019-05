Coldiretti: Sos semine primavera in campi allagati Maltempo. Ore contate per pioggia e neve. Da mercoledì temperature sfiorano i 30° Nei giorni successivi si raggiungeranno punte di oltre 34-35°C sulle aree interne del Centro nord. Caldo pienamente estivo comunque anche al Sud, per quanto meno intenso; le coste rimarranno più mitigate dalle brezze marine

Inizio settimana - sul fronte meteo - ancora all'insegna dell'instabilità per il nostro Paese. Particolarmente critica la situazione al centro-nord. In Veneto c'è forte preoccupazione per l'innalzamento del livello di molti fiumi. "Le precipitazioni occorse nelle scorse ore hanno determinato un incremento dei livelli idrometrici dei fiumi Livenza, Monticano, Brenta, Agno e Bacchiglione - fanno sapere dal Centro funzionale Decentrato della Regione - In particolare per i fiumi Livenza, Brenta e Bacchiglione si prevedono livelli in ulteriore crescita anche nelle prossime ore. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali, anche localmente abbondanti, potrebbe creare disagi lungo la rete idrografica minore, ed essere causa d'innesco di fenomeni franosi superficiali e di colate rapide, nelle zone di allertamento Vene-H (con particolare riferimento alla zona dell'Alpago già interessata da fenomeni di dissesto localizzato), Vene-B e Vene-C".Sta lentamente tonando alla normalità la situazione maltempo in Emilia Romagna, dove permane fino alla mezzanotte l'allerta arancione per criticità idraulica in Emilia (gialla in Romagna). Permangono deboli piogge un po' in tutta la Regione, informa il Centro meteo regionale, ma si tratta di fenomeni in esaurimento, mentre le piene dei fiumi stanno lentamente defluendo verso il mare. Resta l'attenzione di Aipo - l'ente di monitoraggio del fiume Po - nel Modenese, nel bacino di Secchia e Panaro, ma i livelli dei fiumi si mantengono comunque inferiori a quelli della scorsa settimana. Mattina relativamente tranquilla anche per i vigili del fuoco di Bologna, dopo l'emergenza di ieri a Crespellano, nel bolognese, inondata da acqua e fango venute giù dalla collina: una trentina gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di scantinati ed edifici al piano terra.Un catamarano con quattro turisti tedeschi a bordo nel tardo pomeriggio di ieri è stato soccorso dalla Guardia Costiera di Salerno perchè era in difficoltà al largo del litorale cittadino, nel tratto di mare antistante il litorale di Pastena. La richiesta di soccorso è arrivata via radio, in inglese, da parte del conduttore dell'imbarcazione di circa 12 metri di lunghezza; l'uomo diceva di non riuscire a governare l'imbarcazione per un'avaria e di temere un impatto con la scogliera. Una motovedetta è riuscita in pochi minuti ad intercettare il catamarano e a evitarne l'impatto contro gli scogli nonostante le condizioni meteo meteo-marine avverse.La pioggia insiste sulla Toscana. La Sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato ancora il codice giallo per pioggia, già emesso venerdì, e prolungato poi fino alle ore 14 di oggi. Il codice interessa quasi tutta la Toscana, isole comprese, ad eccezione di Mugello, Val di Sieve e zona di confine con la Romagna. Sono previste nel coro della giornata piogge a tratti persistenti sulle zone di nord ovest con cumulati medi significativi e massimi fino a elevati sui rilievi. Sul litorale tra Livorno e Follonica nulla da segnalare. Possibili temporali su Grossetano e Valdichiana. Occasionali colpi di vento e grandinate. Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteoIl maltempo senza tregua ha gonfiato anche i grandi laghi come quello di Como che ha raggiunto un grado di riempimento al 57%, il Maggiore è salito all'88% e il Garda è a livelli da massimo storico addirittura al 94%.La Coldiretti lancia l'allarme - a causa dei cambiamenti climatici e il maltempo fuori stagione - "ilrisultato è un conto da 14 miliardi di euro in un decennio, tra danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne e perdite della produzione agricola nazionale".Temporali e neve non hanno risparmiato nemmeno l'Abruzzo. Ma da mercoledì - come su gran parte dell'Italia- si dovrebbe registrare un miglioramento. Le temperature risaliranno fino a raggiungere i 30° a partire da venerdì. Caldo pienamente estivo comunque anche al Sud, per quanto meno intenso; le coste rimarranno più mitigate dalle brezze marine.