E' arrivato l'autunno Maltempo: Italia sferzata dai nubifragi, pioggia al sud, prima neve a nord Allagamenti, colate di fango e black out al sud. A Reggio Calabria, tombini saltati e persone bloccate in casa. Positano sotto una coltre di fango. Prima neve su Alpi e Appennini

Reggio Calabria

Prima sferzata di maltempo autunnale sull'Italia, con pioggia e neve da Nord a Sud. Unico dato positivo, il temporaneo stop alla situazione di siccità, che si trascina dalla scorsa estate sul Paese. Ma il brusco cambio del meteo, che al Settentrione ha assunto connotati simil-invernali, con nevicate diffuse sulle Dolomiti, ha causato anche danni e disagi in diverse regioni.



Acqua alta a Venezia

Ha toccato una punta massima di 127 centimetri, uno in pi rispetto alla segnalazione iniziale, la marea registrata questa notte alle 23.50 a Venezia. Lo rileva il Centro maree del Comune sottolineando che la rilevazione stata effettuata al mareografo di Punta della Salute. E' da qualche anno che non si verificava un fenomeno di questa intensit: l'ultima volta che si sono registrati valori superiori ai 125 centimetri stato il 12 febbraio 2013, giorno in cui la marea ha raggiunto i 143 centimetri. Il fenomeno stato causato da una forte perturbazione che ha generato una saccatura sul golfo di Genova, all'origine dei venti di scirocco che hanno interessato il mare Adriatico. Le previsioni meteorologiche avevano ipotizzato il progressivo intensificarsi della forza del vento che avrebbe dovuto bruscamente interrompersi al passaggio della perturbazione. Ci non avvenuto e il vento ha continuato a soffiare a circa 60 chilometri l'ora oltre il limite orario previsto. Il perdurare del vento ha causato il progressivo innalzamento del livello del mare.







Nubifragio a Reggio Calabria

Un violento nubifragio abbattutosi all'alba su Reggio Calabria ha provocato allagamenti e vari incidenti; nella zona sud della città, in Piazza della Pace, si è creato un enorme lago che ha coperto alcune automobili parcheggiate. Bloccati in casa dall'acqua gli abitanti di alcuni condomini, che hanno dovuto attendere l'intervento dei vigili del fuoco.









La Costiera flagellata dalla pioggia

Situazione più critica in Campania, nel salernitano e sulla Costiera Amalfitana, con una trentina di interventi dei pompieri per trarre in salvo automobilisti bloccati nei sottopassi ferroviari invasi dalla pioggia. I nubifragi hanno determinato allagamenti e smottamenti anche nell'agro nocerino sarnese, mentre ad Angri (dove c' stata un frana) e a Nocera Inferiore le scuole sono rimaste chiuse. Anche Caserta andata in tilt per le forti piogge, con sottopassi allagati, auto in panne e lunghe code per entrare in città; persino l'ospedale si ritrovato senza corrente e con infiltrazioni in alcuni reparti ai piani bassi.











Disagi nei collegamenti Italia-Francia



Serie conseguenze del maltempo anche nei collegamenti stradali Italia-Francia, nel cuneese, dove a causa di due incidenti dovuti alle nevicate sono rimasti chiusi per diverse ore il tunnel di Tenda, sulla statale 20, e il Colle della Maddalena, in Valle Stura, riaperti poi - ha comunicato l'Anas - nel tardo pomeriggio. Situazione pesante anche in Toscana. Ad Empoli le infiltrazioni d'acqua hanno costretto 200 bambini della scuola primaria 'Carrucci' e le loro insegnanti a lasciare le aule, invase dalla pioggia.











I primi fiocchi di neve

L'arrivo della prima vera perturbazione autunnale è coinciso con il ritorno della neve, atteso soprattutto dagli operatori turistici. Solo pochi centimetri in città a Cortina d'Ampezzo (Belluno), ma in quota, a Ra Valles, sulle Tofane (2600 metri) il manto bianco ha raggiunto il mezzo metro, e i 60 centimetri sul Monte Piana, sopra Misurina. La nevicata, iniziata nella nottata di domenica, ha portato un manto fresco di 40 centimetri sul Passo Falzarego, 45 cm. a Falcade. Fiocchi bianchi anche in Trentino Alto Adige dove, tra la val d'Ultimo e il Brennero, sono caduti fino a 60 centimetri di neve, che fanno ben sperare gli appassionati dello sci in vista dell'avvio della stagione il 25 novembre. L'inverno si mostrato in anticipo persino in Sardegna, dove le vette del Bruncuspina e le altre montagne del nuorese stamane si sono presentate per la prima volta imbiancate. Temporali, vento e primi fiocchi di neve: Da ieri, l'annunciata perturbazione atlantica funesta gran parte dell'Italia e lo farà ancora per qualche giorno, con l'unica eccezione di mercoledì. E se da una parte ha chiuso la difficile parentesi della siccità, dall'altra ha creato notevoli disagi tra allagamenti e black out