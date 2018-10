A Roma riaprono scuole Maltempo. Resta allerta al nord. Ancora bloccati turisti allo Stelvio: nebbia impedisce soccorsi In Liguria, dove si sono registrati ingenti danni, è scattata l'allerta arancione: oggi i venti sono previsti in rinforzo. Molte zone nel belluese, si trovano ancora senza elettricità. La Coldiretti lancia l'allarme: danni in agricoltura per 150 milioni di euro.

Ancora oggi allerta rossa in alcune zone del Veneto e del Trentino Alto Adige, allerta arancione in Liguria. E' di dodici morti, tanti disagi e centinaia di persone sfollate il bilancio provvisorio dell'ondata di maltempo che da diversi giorni ha colpito il nostro paese. Si torna alla normalità a Roma, invece, dove oggi le scuole saranno tutte regolarmente aperte.La Protezione civile, vigili del fuoco e personale della Provincia autonoma di Trento stanno lavorando per garantire il ritorno alla normalità. La rete stradale presenta alcune criticità soprattutto in val di Fassa, Primiero e val di Sole verso il passo del Tonale e Madonna di Campiglio. Il ritorno alla normalità riguarda soprattutto luce e gas con le squadre al lavoro soprattutto in val di Fiemme per collegare alla linea elettrica, in maniera stabile, le zone di Predazzo e la val di Fassa. Gli ospedali periferici di Borgo, Cles e Cavalese sono collegati.Si lavora anche in Valsugana. Sempre in val di Fiemme si sta lavorando al collegamento con la rete del metano rimasta danneggiata a Stramentizzo. Danni ingenti ha lasciato dietro di sé il vento: si calcola che si siano schiantate al suolo (soprattutto in val di Fiemme e Lagorai) fino a 1,5 milioni e mezzo di metri cubi di piante. Sempre in tema di boschi e foreste, si stima che siano circa 400 i chilometri di strade forestali che necessiteranno di interventi.Presso le scuole di ogni ordine e grado della città di Roma, compresi asili nido e scuole dell'infanzia, le attività educative e scolastiche si svolgeranno regolarmente. Durante l'allerta meteo è stato garantito un intervento integrato tra tutte le strutture competenti che sta consentendo, grazie a un puntuale sistema di segnalazioni, di individuare e rimuovere le criticità. Il lavoro ha coinvolto il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Il Dipartimento Tutela Ambientale, i Municipi, la Protezione Civile e la Città Metropolitana.E' scattata alla mezzanotte l'allerta arancione sulla zona centrale della Liguria. Nella notte le precipitazioni più intense si sono avute nel Ponente ligure fino al savonese. I venti sono stati moderati ma per oggi sono previsti in rinforzo. Il mare resta particolarmente mosso: alla boa di rilevazione di Capo Mele sono state misurate onde di 2,03 metri e il moto ondoso è previsto in aumento.Si erano alzati in volo da Bormio con destinazione passo Stelvio ma il sopraggiungere della nebbia ha costretto gli elicotteri a far ritorno alla base. Era previsto per questa mattina l'inizio del recupero degli ospiti bloccati da sabato scorso negli alberghi del passo dello Stelvio causa il maltempo. "Questa mattina c'erano raggi di sole ma poi è ritornata la nebbia, speriamo che nel corso della giornata ritorni il sereno per poter procedere alle operazioni", riferisce il personale dell'albergo Folgore sito ai 2.757 metri del valico alpino tra le provincie di Bolzano e Sondrio. Le persone attualmente bloccate da quasi due metri di neve sono circa 170, circa la metà sono turisti.La stagione di sci estivo allo Stelvio, per motivi di maltempo già chiusa, ufficialmente termina domenica 4 novembre. Qualche giorno dopo questa data anche il personale delle strutture alloggiative lascerà il passo per farci ritorno tra sei-sette mesi. Il passo da quattro giorni non è raggiungibile da nessuno dei tre versanti, altoatesino (Prato Stelvio in Val Venosta), svizzero (Santa Maria Val Muestair) e valtellinese (Bormio).Sono una cinquantina fino ad ora le chiamate cui ha risposto il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi in questi giorni di emergenza, mettendosi a disposizione di Protezione civile, Vigili del fuoco e Suem. In provincia di Belluno, dove tuttora parte della cittadinanza è senza elettricità e priva di copertura telefonica, al momento stanno intervenendo le Stazioni del Soccorso alpino di Alleghe, Agordo, Val Biois, Livinallongo, Val Pettorina, Centro Cadore, Pieve di Cadore, Val Comelico.Tra le missioni, tutte coordinate esclusivamente via radio dalla sede della Centrale operativa, portare conforto e generi di prima necessita' alle persone bloccate nelle abitazioni, pulizia del materiale alluvionale, sgombero dalle strade di piante e vegetazione, trasporto di quanti necessitino visite periodiche all'ospedale. Ieri sera il Soccorso alpino di Feltre e Prealpi Trevigiane è intervenuto per tagliare alcuni alberi caduti sulla linea ferroviaria all'altezza di Santa Maria di Quero, permettendo a un treno, fermatosi senza conseguenze, di poter riprendere il viaggio. I soccorritori trevigiani sono poi stati dirottati in comune di Cison di Valmarino, sulla strada che porta al Passo San Boldo, poichè alcune vetture e un'ambulanza erano ostacolate da alberi finiti sulla sede stradale.Il Soccorso alpino di Belluno è stato inviato per lo stesso motivo a Castion e sul Nevegal, come pure i soccorritori della Pedemontana del Grappa arrivati a liberare diverse macchine sulla Strada Cadorna sul Monte Grappa, nel comune di Romano d'Ezzelino. Il Soccorso alpino di Auronzo ieri sera è invece sceso da Misurina fino a località Federavecchia dove due turisti messicani erano impauriti per l'acqua che entrava nella loro baita. Questa mattina infine la Stazione speleo di Verona, su richiesta della Consulta comunale della Protezione civile, è uscita per monitorare l'Adige e per eventuale supporto.Raffiche di vento, nubifragi, esondazioni, trombe d'aria e grandinate hanno colpito pesantemente l'agricoltura con danni che superano i 150 milioni di euro tra ulivi secolari sradicati, coltivazioni distrutte, semine perdute, campi allagati, muri crollati, serre distrutte, stalle ed edifici rurali scoperchiati, ma anche problemi alla viabilita' provocati da frane e smottamenti. E' quanto emerge dal primo bilancio sugli effetti della violenta ondata di maltempo stilato dalla Coldiretti che chiede nei territori colpiti di attivare subito la procedura per la verifica dei danni e la richiesta dello stato di calamità."Il maltempo - sottolinea la Coldiretti - ha colpito le campagne lungo tutta la Penisola dalla Sardegna alla Puglia, dalla Liguria al Veneto, dalla Toscana alla Lombardia, dal Friuli alla Calabria alla Sicilia, dal Lazio all'Emilia, dal Piemonte alla Campania, dopo un autunno asciutto in cui a settembre sono cadute addirittura il 61% in meno di precipitazioni rispetto alla media storica, con i terreni secchi che hanno amplificato il rischio idrogeologico".