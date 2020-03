Allerta arancione in Veneto Maltempo. Torna la neve sulle Dolomiti. Crollato ponte nel senese Al via una settimana instabile nel nostro Paese, caratterizzata da intense piogge e nevicate abbondanti. In sensibile calo le temperature. Allerta gialla per pioggia in Liguria e Lazio

Dopo un lungo periodo dominato dall'alta pressione, con lo spettro della siccità che avanzava giorno dopo giorno, ecco che il tempo è destinato a cambiare sul nostro Paese. Gli esperti sottolineano come da oggi si aprirà una settimana davvero instabile.Già dalle prime ore di oggi si è formato di un vortice di bassa pressione che dal mar Ligure sta cominciando lentamente a muovere il suo baricentro verso le regioni del Nord. Nelle prossime ore sono attese piogge sparse anche sotto forma di rovescio ad iniziare dal Nord-Ovest, sulla Toscana ma in rapido spostamento verso il resto delle regioni settentrionali.Attenzione anche alla neve che potrà cadere su tutto l'Arco alpino, mediamente intorno ai 1000 metri; qualche nevicata a quote alte imbiancherà inoltre l'Appennino settentrionale. Successivamente le precipitazioni si sposteranno verso l'Umbria, le Marche fino al Lazio. Il ciclone poi si muoverà molto lentamente verso levante condizionando negativamente il quadro meteorologico sull'Italia anche per tutta la giornata di martedì 3, quando le sole zone del Nord-Ovest avranno un tipo di tempo più asciutto con ampie schiarite.Sarebbe crollato nella notte tra domenica e lunedì il ponte, chiuso dal 2014, nel comune di Radicofani, che attraversava il fiume Paglia. Alcuni automobilisti passando nella zona hanno visto il ponte crollato e hanno lanciato l'allarme. Adesso ci sarà la rimozione delle macerie. Il ponte, che si trova al bivio 'Scaldasole' della Cassia, era inagibile dall'autunno 2014, e in quel tratto la strada è stata chiusa al transito e da tempo sono state fatte delle deviazioni.Nel corso della notte le intense precipitazioni atmosferiche hanno provocato la piena del fiume Paglia che aveva già compromesso due campate del ponte. Nel tratto, al km 152,500 la Provincia aveva già realizzato una variante per deviare il traffico e per consentire i lavori di ripristino del ponte che scavalca il fiume Paglia. Anas, dopo il rientro dell'arteria in sua gestione, ha inserito nei propri piani di finanziamento l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'opera d'arte. La progettazione delle attività di demolizione è già conclusa ed è in corso di perfezionamento l'iter per il reperimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti, ad esito del quale saranno avviati i lavori.Nevica dalla scorsa notte sulle montagne cuneesi e sono stati chiusi il colle internazionale della Maddalena tra valle Stura (Cuneo) e sud della Francia e il colle di Tenda a Limone. Lo stop a tutti i mezzi tra Argentera e il confine di Stato verso la valle dei Queyras è stato comunicato dall'Anas "a tempo indeterminato" e "in entrambe le direzioni di marcia". Chiuso in seguito anche il Tenda per alcuni mezzi pesanti in difficoltà sul versante francese.Dopo oltre due mesi senza precipitazioni rilevanti, la neve torna sulle montagne del Trentino Alto Adige. Nelle prossime ore sono attesi fino a 50 cm di neve fresca, soprattutto sulle Dolomiti meridionali e in val d'Ultimo. Nelle altre zone sono previsti tra i 20 e i 40 cm. Si tratta della prima copiosa nevicata da prima di Natale. La quota neve è attesa mediamente attorno ai 900 metri, e localmente anche a quote inferiori durante le fasi più intense delle precipitazioni. Le precipitazioni si esauriranno nella giornata di martedì con contestuale rinforzo dei venti da Nord che produrranno forti raffiche di foehn nei fondovalle.Crollo delle temperature di parecchi gradi sull'intero territorio provinciale di Sondrio e fitte nevicate alle quote superiori ai 1000 metri. In Valtellina e Valchiavenna "coda" dell'inverno con passi alpini transitabili unicamente con catene da neve montate o pneumatici invernali. Sul fondovalle, invece, pioggia battente da stamattina.Dal primo mattino precipitazioni interessano un po' tutta la Liguria con intensità generalmente tra il debole e il moderato. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) ha confermato l'allerta meteo gialla per piogge diffuse e temporali scattata dalle 8. Viene anticipato dalla mezzanotte alle 21 il termine dell'allerta su Ponente, Val Bormida, entroterra savonese e valle Stura, resta confermato alle 24 su centro ed entroterra di Levante mentre sul Levante nei bacini grandi si prolunga dalla mezzanotte alle 2 di domani, restando fino alla mezzanotte in quelli piccoli e medi.In mattinata le massime cumulate orarie si registrano nell'entroterra imperiese (27,8 a Ceriana, 27,6 ad Airole, 25,6 a Montalto Ligure). Da segnalare anche i 23,2 a Genova Pegli (dove tra le 8.20 e le 8.35 sono caduti 9,6 millimetri in 5 minuti e 15,8 in 15 minuti). Dalla mezzanotte si segnalano 50,6 ad Airole (Imperia), 49,6 millimetri a Testico (Imperia), 47,4. a Colla Rossa (Ventimiglia, Imperia). Da segnalare anche 44,6 a Isoverde (Campomorone, Genova), 44,2 a Monte Pennello (Genova). Allerta gialla anche sul Lazio, arancione in Veneto.