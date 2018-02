Maltempo Neve a Roma, forte rallentamento del traffico di treni ed aerei. Rischio caos nei trasporti Aeroporti di Roma invita a contattare le compagnier per informazioni sui voli a Fiumicino e Ciampino. Gruppo FS Italiane invita i viaggiatori ad informarsi sulla situazione traffico ferroviario prima di mettersi in viaggio

Condividi

A causa delle intense precipitazioni nevose, sono previsti ritardi sugli scali di Fiumicino e Ciampino. Si consiglia di contattare la compagnia aerea di riferimento, per informazioni aggiornate sul proprio volo. — Aeroporti di Roma (@AeroportidiRoma) 26 febbraio 2018

Circolazione ferroviaria al momento fortemente rallentata, a tratti ferma, nel nodo di Roma, a causa delle precipitazioni nevose che stanno bloccando alcuni scambi nelle stazioni del nodo. Lo fanno sapere le Fs spiegando che il traffico è fortemente rallentato anche su tutte le linee del Lazio che afferiscono alla Capitale, sulla Siena-Grosseto e sulla Verona-Modena."Sul resto della rete nazionale il traffico non registra particolari criticità - spiega il Gruppo - ma l'attenzione rimane alta a causa delle temperature particolarmente rigide. L'offerta di servizi ferroviari potrà subire ulteriori modifiche e riduzioni, restano attivi i piani neve e gelo di Rfi e Trenitalia".Rfi è impegnata "con le proprie squadre tecniche su tutto il territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza, presidiando i punti nevralgici della rete e intervenendo anche con l'ausilio delle ditte appaltatrici".Trenitalia "ha potenziato i servizi di assistenza ai clienti e sta riprogrammando, laddove necessario, i servizi di trasporto con riduzione progressiva dei treni". Il Gruppo FS Italiane invita i viaggiatori ad informarsi sulla situazione traffico ferroviario prima di mettersi in viaggio, anche attraverso i canali di informazione del Gruppo Fs Italiane: FSnews.it e su Twitter l'accountLa nevicata di questa notte sta mettendo alla prova gli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino. Gli scali sono aperti e a Ciampino e' in corso la pulizia della pista. Adr, via Twitter, consiglia ai passeggeri di chiamare le compagnie con cui viaggiano. Al momento ci sono difficolta' anche per raggiungere gli aeroporti