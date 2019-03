ITALIA

2019/03/04 22:13

Nel Catanese Trovato corpo in mare, è quello del terzo disperso in Sicilia per il maltempo Segnalazione di sommozzatori e pescatori, recuperato da pompieri

Mareggiata nel Catanese Condividi E' il corpo di Enrico Cordella, 22 anni, l'ultimo disperso della tragedia del 24 febbraio scorso a Santa Maria La Scala, quello ritrovato questa sera. E' stato localizzato da sommozzatori volontari e da pescatori a poche decine di metri dal lungomare di via del Mulino.



La salma è stata recuperata dai sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania e portata a riva con un gommone dove alcuni familiari lo hanno identificato. Il parroco del rione marinaro, don Francesco Mazzoli, ha benedetto la salma e dato l'estrema unzione a Enrico Cordella.



