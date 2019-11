Maxi voragine a Napoli: "Tragedia sfiorata" Maltempo. Venezia in ginocchio. Zaia: "Devastazione apocalittica". Tromba d'aria a Porto Cesareo Brugnaro: "La Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l'intera città e le isole". Due morti a Pellestrina. Cnr: "Evento eccezionale e assolutamente imprevedibie". 1 morto ad Altamura, in provincia di Bari. Isole Eolie isolate da 3 giorni. Nubifragio a Messina

Condividi

#Venezia è in ginocchio. La Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l’intera città e le isole.

Siamo qui con il Patriarca Moraglia per portare il nostro sostegno ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti per superare queste giornate che ci stanno mettendo a dura prova. pic.twitter.com/3Qy7070hZn — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 13 novembre 2019

#AcquaAlta | Ingentissimi i danni provocati dall’alta marea nell’isola di @SanServolo dove è crollato il muro di cinta davanti all’imbarcadero. Allagamenti anche nei locali interni. Problemi registrati nelle scuole di #Venezia e nel commissariato della @poliziadistato San Lorenzo pic.twitter.com/Juuyv1b3be — CittaMetropolitanaVE (@CMVenezia) 13 novembre 2019

Bomba d'acqua su Napoli, maxi voragine ai Ponti Rossi: sgomberate 25 famiglie https://t.co/ungdDPqRLZ — Il Mattino (@mattinodinapoli) 13 novembre 2019

Porto Cesareo, tromba d'aria fa volare pontile di 60 metri : barche trascinate per 300 metri https://t.co/7v42v3PKcV — Gazzetta Mezzogiorno (@LaGazzettaWeb) 13 novembre 2019

Continua a sferzare l'Italia l'ondata di forte maltempo che da giorni sta creando notevoli danni e disagi. Piogge torrenziali e vento forte oggi si sono particolarmente abbattute sul Veneto.Critica la situazione a Venezia. "La drammatica situazione di emergenza che si e' creata a Venezia in queste ore, la più grave dal 1966, è seguita direttamente dal governo che la affronterà nel prossimo Cdm per valutare gli interventi necessari ed urgenti che tutelino la città, la sua laguna e i suoi abitanti". Lo ha scritto su Twitter il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Andrea Martella."Abbiamo davanti una devastazione apocalittica e totale, ma non esagero con le parole, l'80% delle città è sott'acqua, danni inimmaginabili, paurosi" spiega il Presidente del Veneto, Luca Zaia. Il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, raggiungerà in mattinata la città lagunare per un sopralluogo e per fare un punto di situazione sul maltempo. Previsto, tra gli altri, un incontro operativo con il sindaco Luigi Brugnaro che su Facebook scrive: "Venezia è in ginocchio. La Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l'intera città e le isole. Siamo qui con il Patriarca Moraglia per portare il nostro sostegno ma c'è bisogno dell'aiuto di tutti per superare queste giornate che ci stanno mettendo a dura prova".L'acqua alta che ha colpito Venezia non ha risparmiato il Teatro La Fenice. L'acqua non ha intaccato la struttura del teatro ma ha invaso le aree di servizio rendendo inutilizzabile (è stato disattivato) il sistema elettrico e quello anti incendio. Lo rende noto il sovrintendente Fortunato Ortombina che dice "stiamo lavorando per ripristinare quanto fuori uso, tutte le pompe idrauliche sono in funzione".Ingentissimi i danni provocati dall'alta marea nell'isola di San Servolo dove è crollato il muro di cinta davanti all'imbarcadero. Allagamenti anche nei locali interni. Problemi registrati nelle scuole di Venezia e nel commissariato della polizia di Stato di San Lorenzo. Lo riferisce il profilo twitter di Città Metropolitana di Venezia.Oltre 170 gli interventi dei vigili del fuoco già effettuati in Veneto per il maltempo e l'eccezionale Acqua alta, che ha raggiunto i 187 centimetri a Venezia. Nel centro storico di Venezia e nella laguna le situazioni più critiche con l'acqua alta che ha completamente invaso l'isola Pellestrina dove si sono registrate due vittime: un uomo di 78 anni è morto fulminato nella sua casa. L'anziano è deceduto a causa di un corto circuito innescato dalla marea che ha invaso la sua abitazione. Un altro uomo è stato rinvenuto morto - sempre in casa - probabilmente per cause naturali. Diversi incendi si sono verificati nella notte a causa delle centraline elettriche invase dall'acqua.Un incendio, già spento, ha interessato il museo Ca' Pesaro con il parziale crollo di un solaio a piano terra. Incendio anche in un edificio commerciale del Lido. Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno operando insieme con personale del nucleo sommozzatori per liberare la circolazione acquea a causa dell'affondamento di diversi natanti,che hanno rotto gli ormeggi. A Venezia già effettuati oltre 100 interventi e altri 100 sono in attesa.L'Unità di Crisi della Protezione Civile, attivata ieri sera dal Presidente del Veneto Luca Zaia, nella sala operativa regionale, dove sono al lavoro l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin e il direttore della Protezione Regionale, Luca Soppelsa, comunicano un primo aggiornamento sui danni provocati dal maltempo registrati nella nottata, in particolare a Venezia. Numerosissimi i danni nel centro storico della città di Venezia, una sessantina le imbarcazioni danneggiate molto pesantemente, tra le quali alcuni vaporetti. La marea si è assestata - in queste ore - a 150 centimetri.Nulla lasciava presagire uno scenario come quello che si è verificato ieri a Venezia. "Il 12 novembre 2019 - ha spiegato Rosalia Santoleri, direttrice dell'Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar) - c'è stato a Venezia un evento di acqua alta eccezionale, secondo solo a quello catastrofico del 1966. Nella mattinata non si immaginava fosse di queste proporzioni. Raffiche di vento con più di 100 km/ora hanno contribuito a questo fenomeno assolutamente imprevedibile che ha colpito la città".Con i cambiamenti climatici in atto, "l'innalzamento del livello marino, e l'aumento della frequenza delle tempeste in mare, questi fenomeni estremi saranno sempre più numerosi - ha aggiunto Santoleri - il Cnr con il suo istituto Ismar, nato nel 1969 proprio come reazione all'acqua alta del 1966, insieme al Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia e ad altre istituzioni come Ispra e Arpa dell'Emilia Romagna, stanno facendo un grande lavoro per il miglioramento della previsione delle acque alte che da' un contributo alla protezione della popolazione e alla salvaguardia della ricchezza artistica di Venezia"."Acqua alta anche a Trieste". Il presidente della Regione, Fvg, Massimiliano Fedriga, mostra in un post l'acqua alta in piazza Unita' d'Italia, nel capoluogo giuliano. "Grazie a tutte le donne e gli uomini dei soccorsi che stanno lavorando. Solidarietà a Venezia che sta vivendo una situazione drammatica", scrive Fedriga.Una maxi voragine si è aperta a Napoli, zona Ponti Rossi, dove è stato necessario sgomberare 25 famiglie. Lo sprofondamento della sede stradale si è verificato in un'area di cantiere. Il presidente della III Municipalià, Ivo Poggiani, in un post su Facebook parla di "tragedia sfiorata".L'altro ieri sono intervenuti i Vigili del Fuoco e Protezione Civile per uno sprofondamento stradale su un tratto appena interessato dai lavori di rifacimento del manto stradale, ma non dei sottoservizi - spiega - La strada viene chiusa, dopo qualche ora interviene sul posto ABC, rapidamente iniziano i lavori su condotta idrica e fognaria".Difficile anche la situazione in Puglia. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta su Porto Cesareo, in Salento, provocando danni gravi al porto turistico di Ponente e crolli della parte alta di un pontile in muratura e di muretti di recinzione. Un pontile della darsena, lungo 60 metri, è stato sollevato e trascinato via dal vento e dal mare in burrasca e ha portato con sé tutte le barche ormeggiate. Attualmente vi sono centinaia di barche ammassate: alcune sul molo, altre sono finite nell'area giochi a circa 300 metri di distanza.I danni più gravi li hanno subiti le barche dei pescatori, molte delle quali erano ormeggiate al pontile sradicato dalla forza del mare e del vento. La frazione di Torre Lapillo è isolata perché allagata. Qui vi sono stati numerosi cedimenti di strutture murarie ed è crollata la parte alta del pontile in muratura che collega Porto Cesareo all'hotel Lo Scoglio che si trova su un isolotto collegato da un pontile alla terraferma. Il sindaco, Salvatore Albano, commenta che la città è "in ginocchio". La frazione di "Torre Lapillo - spiega - è sommersa dal mare, le strade sono coperte da spazzatura e detriti, la situazione è tragica. Eravamo in allerta, ma non ci aspettavamo una situazione del genere. Chiederemo lo stato di calamità naturale, i danni ammontano a centinaia di migliaia di euro".Un 80enne di Altamura ha perso la vita questa mattina nelle campagne di Altamura, in provincia di Bari, dopo essere stato travolto da un ramo che si è spezzato per il forte vento. Il ramo è caduto proprio sull'uomo, morto sul colpo. Non c'è stato nulla da fare per salvarlo. Il fatto tragico è avvenuto in un podere a diversi chilometri di distanza dalla città. In quel momento imperversavano venti di burrasca. Sull'incidente procedono i Carabinieri di Altamura.Le Eolie sono isolate da tre giorni. Da lunedì pomeriggio i traghetti e gli aliscafi di linea sono fermi nei porti per il mare molto mosso (forza 6-7) e per le raffiche di vento che da questa notte soffiano da ovest-sud-ovest. A Milazzo sono bloccati pendolari (docenti, medici e impiegati) e i camion carichi di derrate alimentari. Le scuole soprattutto nelle isole minori funzionano a mezzo servizio e già scarseggiano generi di prima necessità e medicine. Le mareggiate hanno investo i litorali di Marina Lunga, Marina Corta, Canneto, Acquacalda e delle isole minori, mentre a Lipari, in località Canneto, è sempre più preoccupante la situazione a Calandra. Secondo gli esperti la discesa del materiale pomicifero che finisce lungo la strada è un segnale da non sottovalutare.Nubifragio e forte vento a Messina, dove decine di alberi sono caduti nelle ultime ore e ieri sera, in via Garibaldi, è stata colpita un'auto: ferita la conducente trasportata in ospedale ma non in pericolo di vita. Nella zona Sud il vento ha provocato onde altissime, a Galati Marina minacciate alcune abitazioni.L'Italia continua ad essere spazzata da venti forti, nubifragi e temporali; questa situazione di tempo decisamente instabile è destinata a protrarsi ancora a lungo. Gli esperti segnalano che domani si aprirà all'insegna di un tempo più soleggiato su gran parte delle regioni, ad eccezione di qualche temporale previsto sulla Campania. Tra il pomeriggio e la serata però un nuovo e minaccioso vortice ciclonico raggiungerà di gran carriera il mar Ligure, alimentato da aria più fredda di origine nord-atlantica e sospinto da forti venti di scirocco e ostro. Forti piogge e locali nubifragi si abbatteranno su Piemonte, Liguria, Val d'Aosta e, viste le basse temperature che si registreranno sul Piemonte, saranno possibili anche nevicate a quote collinari; qualche fiocco di neve potrebbe fare addirittura la sua comparsa fino a Cuneo.Il maltempo si sposterà durante la notte successiva anche al Nordest, in Sardegna e sulla Toscana ancora con piogge intense e sotto forma di locali nubifragi. Abbondanti nevicate sopra i 1200-1300 metri imbiancheranno tutte le Dolomiti. Venerdì il vortice sarà in azione al Centro-Nord, in particolar modo sulle Alpi del Triveneto e sul Lazio (qui con nubifragi e piogge continue anche a Roma). Non ci sarà pace nemmeno nel weekend in quanto un altro ciclone, che dal Nord Africa salirà rapidamente verso il mar Tirreno e quindi l'alto Adriatico, provocherà l'ennesima ondata di maltempo.