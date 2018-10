Bari, maltrattamenti sui bambini: arrestate quattro maestre Le docenti avevano comportamenti vessatori e violenti nei confronti dei loro piccoli alunni. In particolare, secondo l'accusa, in maniera sistematica, li spintonavano e li strattonavano trascinandoli a volte fino a farli cadere

I carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dall'ufficio gip del Tribunale di Bari nei confronti di quattro maestre, di 52,63, 47 e 49 anni della Scuola Materna "Montessori" di Capurso accusate di gravi maltrattamenti a carico dei propri alunni, tutti bambini di tre anni. I carabinieri della locale Stazione, coordinati dalla Procura di Bari hanno accertato che le quattro maestre, sia autonomamente che talora in concorso, nell'anno scolastico 2017/2018, avevano comportamenti vessatori e violenti nei confronti dei loro piccoli alunni. In particolare, secondo l'accusa, in maniera sistematica, lo spintonavano e li strattonavano trascinandoli a volte fino a farli cadere ed, in alcuni casi, li prendevano a schiaffi sulle braccia e al volto. Ai piccoli, veniva imposto di rimanere con il capo riverso sul banco, in posizione sottomessa ed, in caso di rifiuto, costretti con forza a tenere tale posizione. Altre "punizioni" consistevano nell'imporre ai bambini a rimanere in un angolo della classe con il volto rivolto verso il muro, con le mani dietro la schiena, per periodi prolungati. Le maestre minacciavano i bambini, intimorendoli che: "sarebbero stati legati con la corda - che avrebbero avuto le botte - che sarebbero stati portati in caserma dai Carabinieri dove un cane gli avrebbe dato un morso", oltre a mortificarli platealmente, ed offendendoli con frasi: "Monelli, cattivi, scostumati, maleducati, rimbambiti, pappamolli".