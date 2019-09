Manager russo arrestato su mandato Usa, incriminato anche italiano

Insieme al manager russo Aleksander Korshunov, arrestato il 30 agosto a Napoli, è stato incriminato negli Stati Uniti anche un cittadino italiano, Maurizio Paolo Bianchi. Come si legge in una nota diffusa nella notte dal dipartimento di Giustizia Usa, l'accusa è di "cospirazione e tentativo di furto di segreti commerciali da una società americana nel settore dell'aviazione".Korshunov, il 57enne russo dirigente della United Engine Corporation , è attualmente detenuto all'interno del padiglione Milano del carcere napoletano di Poggioreale. E’ in una cella con altri detenuti suoi connazionali ed è trattato come un detenuto qualunque. In carcere ha preso visione della richiesta di estradizione presentata dagli Stati Uniti, alla quale al momento non risulta abbia presentato opposizione, e ha già avuto modo di incontrare un avvocato non italiano.