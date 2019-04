Furti e rapine a Monza, manette per baby gang che si ispirava a videogioco

Una baby gang che si ispirava ad un violento gioco online e' stata individuata dalla questura di Monza: 6 gli arresti scattati sabato mattina a seguito di un'ordinanza custodia cautelare in carcere emessa dal gip brianzolo. L'operazione, denominata "G.T.A. Monza", per richiamare il nome del videogioco, Grand Theft Auto, ha previsto anche perquisizioni domiciliari nelle abitazioni dei giovanissimi. Gli arrestati sono tutti gravemente indiziati, a vario titolo, di un tentato omicidio e di dieci rapine aggravate, oltre ai delitti di lesioni, furto, minacce gravi e spaccio di stupefacenti, reati tutti commessi a Monza tra il marzo 2018 ed il gennaio 2019. In concorso ci sono anche soggetti minorenni.