Scontri con feriti e lacrimogeni davanti all'ambasciata Usa a Baghdad. Trump accusa l'Iran

Le forze di sicurezza irachene hanno respinto un attacco di manifestanti all'ambasciata americana a Baghdad, frapponendosi tra loro e le porte della sede diplomatica. Lo riferiscono i media internazionali. Migliaia di persone, scrive la Bbc, che protestavano per i raid Usa in Iraq che hanno fatto 25 morti tra i combattenti della milizia sciita Kataib Hezbollah, hanno raggiunto l'ambasciata, oltrepassando i checkpoint della Green Zone, abitualmente blindata, al grido di "Morte all'America" e bruciando bandiere americane.



I manifestati iracheni si sono accampati davanti all'ambasciata: i sostenitori della protesta, organizzata dalle milizie filo-iraniane, chiedono la "chiusura definitiva dell'ambasciata americana e l'espulsione dell'ambasciatore". Sul posto, dopo l'assalto al compound, sono arrivati anche i ministri dell'Interno e della Difesa iracheni. Squadre speciali sono entrate in azione per allontanare la folla che ha lanciato molotov e dato alle fiamme le postazioni di controllo esterne all'edificio diplomatico.



Dato alle fiamme il parcheggio dell'ambasciata, 32 i feriti

"Il parcheggio dell'ambasciata americana a Baghdad è stato dato alle fiamme" dai manifestanti iracheni che da stamane assediano la sede diplomatica Usa. Lo riferiscono media locali citando testimoni oculari. Intanto, "è salito a 32 il numero dei manifestanti colpiti da granate stordenti lanciate dalle guardie dell'ambasciata americana", come ha annunciato l'ufficio stampa di al Hasd al Shabi (alleanza di milizie sciite), in un comunicato ripreso dalla tv satellitare al Sumeria.

Il primo ministro dimissionario, Adel Abdel Mahdi, ha esortato i manifestanti a ritirarsi dall'area davanti all'ambasciata Usa.

Trump: Iran responsabile dell'attacco

"L'Iran ha ucciso un contractor,ferendo molti. Noi abbiamo risposto duramente e lo faremo sempre. Adesso l'Iran sta orchestrando un attacco all'ambasciata americana in Iraq. Saranno ritenuti pienamente responsabili. Inoltre, noi ci aspettiamo che l'Iraq impieghi le sue forze per proteggere l'ambasciata, e così siete avvisati!" ha twittato il presidente americano Donald Trump.

