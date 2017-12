Battute finali Manovra 2018: Camera approva. Ora tocca al Senato Approvato con la Manovra per il 2018 un emendamento che anticipa di 5 anni la pensione per gli atleti professionisti

#Camera approva la manovra. Incentivi per assumere giovani. Sostegno alle imprese che innovano. Anticipo della pensione per alcune categorie. Risorse per i contratti pubblici. E niente nuove tasse. Grazie a deputate e deputati. Ora al #Senato — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 22 dicembre 2017

di Tiziana Di Giovannandrea Il testo della Legge di Bilancio per il 2018, approvato dalla Camera dei Deputati, è stato trasmesso al Senato per la terza lettura. Il voto finale definitivo è atteso per la giornata di sabato 23 dicembre.Soddisfazione è stata espressa su Twitter dal premier Paolo Gentiloni.Anche il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan mostra su Twitter il suo gradimento e scrive diNella legge di Bilancio per il 2018 è stato approvato un emendamento, molto voluto dal ministro per lo Sport Luca Lotti, che anticipa di 5 anni l'età di pensionamento degli sportivi professionisti in ragione della specificità della loro carriera degli sportivi professionisti. Si tratta di una misura a costo zero per le casse dello Stato perché interamente finanziata dagli sportivi stessi con un piccolo contributo di solidarietà.L'Aic in un comunicato sottolinea: "Noi comeaspettavamo da tempo questo intervento da parte del Governo, che dà così una prima risposta concreta alle tematiche del post carriera di quegli atleti di cui spesso, spente le luci dell'attività agonistica, ci si dimentica".