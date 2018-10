Le misure del governo Manovra, il Presidente della Camera Roberto Fico: "Fermamente contrario a scudo fiscale" Nel Movimento 5 stelle l'ala 'governista' difende la tesi del vicepremier: "Dobbiamo capire chi e' stato, c'e' qualcuno che vuole mettere in difficolta' questa maggioranza", il 'refrain'

Il giorno dopo le accuse di Di Maio sulla 'manina' intervenuta per modificare il dl fiscale è l'opposizione ad agitare ancor piu' le acque chiedendo che il governo riferisca in Aula. Toni duri da parte di Maria Stella Gelmini (FI) ed Emanuele Fiano (Pd) a cui replica il presidente della Camera, Roberto Fico: "Girero' la richiesta al premier Conte". Nel Movimento 5 stelle l'ala 'governista' difende la tesi del vicepremier: "Dobbiamo capire chi e' stato, c'e' qualcuno che vuole mettere in difficolta' questa maggioranza", il 'refrain'.Ma altre autorevoli voci si levano all'interno del MoVimento. "Al di la' di cosa sia successo, su cui il Consiglio dei ministri vedra' nella sua interlocuzione, io sono fermamente contrario a che ci sia questo articolo".Cosi' il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando con i cronisti dello scontro sul dl fiscale e della denuncia del vicepremier Di Maio sulla 'manina' intervenuta a suo dire per modificare il testo.Contrario allo scudo fiscale? "Certo", risponde la terza carica dello Stato. E alla domanda se sia contrario anche a tutto il pacchetto sulla 'pace fiscale' risponde: "Questo e' un discorso lungo.Ma i 'big' del Carroccio respingono ogni tipo di accusa. "Le accuse di Di Maio? Colpa delle divisioni interne loro, hanno organizzato la festa nel week end, dovevano alzare i toni e respingere le critiche subite dalla base", spiega un esponente del partito di via Bellerio. "Il testo lo conoscevano da una settimana. Non e' possibile pensare che ci siano servitori dello Stato che si mettano a truccare le carte", sottolinea un altro deputato. "Lo conoscevano tutti", conferma anche un membro del governo, il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia.