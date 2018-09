​Manovra, Zingaretti: osceno regalo a evasori fiscali

"Siamo forti del fatto che questa maggioranza ‎sta andando nella direzione opposta a quella per cui ha preso i voti. Gli atti veri che ha fatto il governo, a parte le chiacchiere, sono: i tagli ai fondi per le periferie, le pistole nelle case per dire che hanno più sicurezza, il silenzio su Orban su cui la maggioranza si è spaccata in Europa, e da oggi capiamo un osceno regalo agli evasori fiscali che hanno rubato soldi agli italiani".Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria Pd, che sta partecipando al festival Visionaria a Roma.E poi: "Io ho dato l'appuntamento il 13 e il 14 ottobre a Roma per 'Piazza Grande', che sarà una grande agorà e non a caso abbiamo scelto il nome 'piazza', perché è il luogo dove ci si incontra per discutere, per divertirsi ma anche per lottare", ha detto. "Poi - ha aggiunto - 'grande' perché io invito tutti a venire, a prescindere dall'appartenenza ad un partito o al Pd, e quindi operai, precari, disoccupati, studenti, intellettuali e coloro che vogliono dare una mano: venite a Piazza grande perché è l'occasione per discutere e per iniziare a voltare pagina".