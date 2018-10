"Rafforzare moneta unica per continuare trend positivo" Manovra. Centeno: nostro compito è rispettare regole La manovra italiana è analizzata dalla Commissione e l'Eurogruppo "affronterà questa questione al momento giusto", ha detto il Presidente dell'Eurogruppo.

"Abbiamo procedure, abbiamo regole, siamo tutti impegnati a seguire queste regole. C'e' un dialogo costruttivo in corso. Ora si deve produrre un quadro programmatico di bilancio conforme alla regole che possa rafforzare la moneta unica per continuare il trend positivo nella zona euro". Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, al suo arrivo al Consiglio europeo."L'Italia non è nell'agenda" dell'Eurosummit "ed è giusto che sia così perchè non tocca ai leader in questa fase valutare i piani di bilancio", ha spiegato Centeno. La manovra italiana è analizzata dalla Commissione e l'Eurogruppo "affronterà questa questione al momento giusto", ha detto Centeno.