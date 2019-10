Perugia Manovra, Conte: "Chi non fa squadra è fuori dal governo" Il premier a Eurochocolate: "Questo è un governo che è orientato ad abbassare la pressione fiscale complessiva per tutte le categorie"

"Il piano anti-evasione non può essere toccato nè smantellato perchè ho iniziato con un Movimento che gridava onestà e continuerà ancora a gridare onestà e tutte le altre forze politiche devono essere univocamente orientate: dobbiamo fare squadra, chi non la pensa così è fuori dal governo". Così Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti ad Eurochocolate, in corso a Perugia."Questo è un governo che è orientato ad abbassare la pressione fiscale complessiva per tutte le categorie: se qualcuno pensa che stiamo qui ad aumentare le tasse, si sta sbagliando. Io sono stato il presidente del Consiglio che ha portato al 15% l'aliquota per le partite Iva, l'obiettivo è continuare ad abbassarle e quest'anno abbiamo dedicato attenzione ai lavoratori dipendenti col taglio del cuneo. Vogliamo continuare in prospettiva anche a guardare alle partite Iva, anche sopra i 65 mila euro, però o si fa a chiacchiere prendendo in giro gli italiani o si lavora con metodo e servono nuove risorse"."Il piano anti evasione - ha proseguito Conte - serve anche a questo: non penalizza nessuno, non criminalizza nessuno, ed esponenti del mondo bancario hanno dato disponibilità ad abbassare le commissioni sulla moneta elettronica. Vogliamo favorirla senza criminalizzare chi usa i contanti. Ci aspettiamo di recuperare quei 100 miliardi di evasione e se ci riusciremo daremo una svolta all'Italia". Dunque, ha ribadito, "il piano anti evasione non può essere smantellato. Ho iniziato il mio percorso politico perchè avevo piena fiducia nel M5s e il M5s ha avuto fiducia in me, e ora abbiamo un contesto favorevole all'emersione del sommerso senza penalizzare nessuno. Chi ha aliquota al 15% può pagare tutte le tasse, è un'aliquota molto bassa".