Riprende la seduta a Palazzo Chigi Manovra, Conte annuncia meno tasse, su Radio radicale ancora confronto Vertice di maggioranza in due round. Secondo il ministro Di maio restano da mettere a punto soltanto alcuni dettagli, uno di questi è il finanziamento di radio radicale

In questa #manovra ci saranno meno tasse, meno burocrazia, meno evasione fiscale. Il Paese riparte con più soldi per famiglie, lavoratori e imprese. pic.twitter.com/HwLkPMpEDL — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) October 30, 2019

"In questa manovra ci saranno meno tasse, meno burocrazia e meno evasione fiscale. Il Paese riparte con più soldi per famiglie, lavoratori e imprese". Con un tweet il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annuncia la conclusione del vertice di maggioranza sulla manovra di bilancio.Radio Radicale fra i nodi ancora da sciogliere. Il vertice di maggioranza sulla manovra è ripreso a Palazzo Chigi. Secondo quanto si apprende la riunione era stata solo "sospesa" per consentire ai deputati di votare la fiducia al decreto Salva Imprese e al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri di partecipare a una trasmissione tv. Restano infatti, come spiegato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, alcune cose da definire. Tra i punti su cui ancora non c'è un accordo ci sarebbe la questione dei fondi per Radio Radicale."C'e' l'accordo sulle partite Iva, rimane il regime forfettario al 15 per cento e soprattutto saltano i limiti sui beni strumentali che si volevano mettere". Lo ha detto Luigi Di Maio entrando a Palazzo Chigi a proposito della ripresa del vertice di maggioranza. "Per quanto riguarda il resto, sia il fondo sulle famiglie sia il cuneo fiscale c'è l'accordo, stiamo introducendo le ultime norme, anche non onerose, c'è una importante norma che riguarda la mobilità elettrica green per la pubblica amministrazione, cioè faremo in modo che tutte le gare d'appalto che farà la pubblica amministrazione nei prossimi mesi potranno essere orientate a comprare sempre mezzi elettrici e green e poi ovviamente rifinanziamo tutte quelle che erano le battaglie che abbiamo portato avanti come quota 100 e reddito di cittadinanza", ha aggiunto Di Maio.