Il premier domani su Famiglia Cristiana Manovra, Conte: famiglie e Ue non hanno nulla da temere "Abbiamo predisposto non soltanto interventi che danno impulso ai consumi e che tagliano le tasse - dice Conte - ma anche un ampio programma di investimenti. Quando i mercati conosceranno nei dettagli la nostra manovra lo spread sarà assolutamente coerente con i fondamentali della nostra economia"

"Le famiglie e l'Unione europea non hanno nulla da temere: le misure contenute nella legge di bilancio creeranno sviluppo e occupazione. La nostra manovra, per la prima volta, mette al centro i cittadini e fa del bene al Paese". È il messaggio che il Presidente del Consiglio affida a 'Famiglia Cristiana' in un'ampia intervista esclusiva, in cui affronta i nodi dell'attualità e svela aspetti meno conosciuti della sua personalità, replica a chi lo accusa di avere un ruolo meramente rappresentativo e rassicura sulle politiche economiche messe in campo dal Governo."La nostra è una manovra", spiega il premier, "che guarda al ceto medio e al nostro tessuto produttivo. Puntiamo alla crescita, attraverso una manovra seria, responsabile e coraggiosa. Negli ultimi anni abbiamo visto che i tentativi di ridurre il debito pubblico con l'austerity, tagliando le spese sociali e gli investimenti hanno sortito l'effetto contrario. Questo governo, invece, si è impegnato in maniera credibile e nell'interesse del Paese a ridurre il debito attraverso misure strutturali per generare crescita. Abbiamo predisposto non soltanto interventi che danno impulso ai consumi e che tagliano le tasse, ma anche il più ampio programma di investimenti della storia italiana. Abbiamo previsto poi un piano di riforme strutturali necessario per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle imprese di investire: la deburocratizzazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la semplificazione del codice degli appalti, la riforma del Codice Civile e del Processo civile per diminuire i tempi della giustizia civile e molto altro. Confido che quando i mercati conosceranno nei dettagli la nostra manovra lo spread sarà assolutamente coerente con i fondamentali della nostra economia".Intanto slitta, a quanto si apprende, il vertice sulla manovra e sulla nota di aggiornamento del def previsto a ora di pranzo tra il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier, il ministro dell'economia Giovanni Tria e il titolare della Farnesina Enzo Moavero. Il vertice potrebbe tenersi nel pomeriggio. Sempre nel pomeriggio, alle ore 18, si apprende ancora, è attesa una riunione del pre-consiglio dei ministri anche se, al momento, si esclude che il consiglio dei ministri possa tenersi oggi.