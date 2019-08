4 pilastri: sicurezza sociale, lavoro, fisco e investimenti Manovra, Conte: ora fase 2 con patto per la crescita Il presidente del Consiglio incontra le parti sociali a Palazzo Chigi. Landini, Cgil: superare la 'Fornero'

È iniziato a palazzo Chigi l'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il governo con le parti sociali sul welfare e sul lavoro. Oltre al premier presenti il vicepremier Luigi Di Maio, il ministro dell'economia Giovanni Tria, la ministra della salute Giulia Grillo, la ministra per la famiglia e la disabilità Alessandra Locatelli, i viceministri all'economia Laura Castelli (M5s) e Massimo Garavaglia (Lega)."La prima fase della nostra azione di Governo si è concentrata sul contrasto al profondo disagio sociale che ha interessato le fasce più deboli della società, in seguito alla crisi economica. Ora, con la prossima manovra economica, intendiamo dare attuazione alla 'fase 2' per realizzare un patto per la crescita e lo sviluppo sociale". È quanto ha detto, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, aprendo a Palazzo Chigi il terzo incontro con le parti sociali. Il "patto" annunciato dal premier sarà "basato su quattro pilastri principali: la tutela della sicurezza sociale, le politiche attive del lavoro e la formazione, un quadro fiscale e normativo favorevole alla competitività e, infine, il sostegno agli investimenti privati e pubblici"."Dobbiamo affrontare l'emergenza salariale ed anche quella anagrafica e della natalità. Il potere d'acquisto si è molto contratto in questi anni" e "va ridotto il cuneo fiscale a favore dei lavoratori", ha aggiunto Conte.Dopo l'incontro di oggi, il nuovo round round con le parti sociali sulla manovra ci sarà a settembre. È quanto ha detto, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, aprendo a Palazzo Chigi il terzo incontro con le parti sociali. "Tra qualche giorno partiranno i tavoli governativi sulle misure specifiche da adottare. Dobbiamo concentrare le idee e quindi benvenuto è il vostro apporto", avrebbe affermato il premier."Sulla sanità nella manovra non devono esserci tagli e riduzioni, servono assunzioni". Lo ha detto, secondo quanto riferiscono fonti sindacali, il leader della Cgil Maurizio Landini nel corso del tavolo a palazzo Chigi su lavoro e welfare. Sulle pensioni Landini ha ribadito che "è necessario superare la Fornero guardando con particolare attenzione ai giovani e alle donne".