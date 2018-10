Consiglio europeo a Bruxelles Conte: ci aspettiamo osservazioni Ue ma la manovra è molto bella "Con la Merkel è stato un incontro molto cordiale, mi ha detto che è impressionata dalle riforme strutturali e siamo entrambi d'accordo che la linea deve essere quella del dialogo costruttivo", dice il premier. Poi: nessuna frattura M5s-Lega sul decreto fiscale

Condividi

"Personalmente, più passa il tempo più mi convinco che la manovra è molto bella". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dei lavori del Consiglio europeo, a Bruxelles."Con Juncker mi vedrò presto. Mi rendo perfettamente conto che non è questa la manovra che si aspettavano alla Commissione, è comprensibile che ci siano delle reazioni, ci aspettavamo delle osservazioni critiche", prosegue il premier."Valuteremo e inizieremo a sederci ai tavoli. Da oggi il commissario Pierre Moscovici dovrebbe essere a Roma a parlare con il ministro Giovanni Tria", incalza Conte. "Noi ovviamente risponderemo alle osservazioni critiche. Siamo rimasti d'accordo, ieri ho parlato anche con Jean-Claude Juncker. Parlerò anche con lui, lo incontrerò anche nelle prossime settimane. Continueremo" a discutere, "come si fa nell'ambito di un ordinamento sovranazionale quale è l'Unione europea", conclude il premier.Dopo la denuncia di Luigi Di Maio - che parla di decreto fiscale 'manipolato' - Conte sottolinea: "Nessuna frattura tra Lega e M5s. Venerdì sarò a Roma, lo controllerò come il presidente fa sempre, articolo per articolo, e verrà inviato in forma ufficiale al Quirinale il testo che sarà conforme alla volontà deliberata nel corso del Consiglio dei ministri"."Con la Merkel è stato un incontro molto cordiale, ho anticipato alcuni punti della manovra. Come logica noi puntiamo sulla crescita - ha detto ancora il premier - Puntiamo sugli investimenti, mi ha detto che è impressionata dalle riforme strutturali e siamo entrambi d'accordo che la linea deve essere quella del dialogo costruttivo"."Ho avuto con il presidente Rutte un confronto aperto e cordiale sui temi all'ordine del giorno di questo Consiglio europeo". E' quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo il faccia a faccia a margine del Consiglio europeo con il capo del governo olandese. "Ho avuto modo - ha aggiunto - di presentare e illustrare anche il poderoso piano di riforme strutturali e il piano di investimenti che abbiamo varato e inserito nella manovra economica, manovra su cui vogliamo un dialogo costruttivo e sulla quale non accettiamo 'pre-giudizi'".Le parole del premier italiano arrivano dopo che Rutte ha parlato di "un buon incontro" con Conte, ma non ha nascosto le preoccupazioni dell'Olanda per "per i piani di bilancio dell'Italia per il 2019". Rutte ha espresso anche "pieno appoggio per la Commissione europea nell'applicazione dei nostri obblighi comuni sotto il Patto di Stabilità e di Crescita.