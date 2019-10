"Fare di più per la povertà" Manovra. Conte: "Trovate risorse per non rimodulare Iva. Maggioranza compatta" "Modifiche a quota 100? Sulla misura stiamo lavorando ai dettagli, siamo in contatto con i tecnici del Mef" spiega il premier. Se ce la facciamo ci sarà il Cdm stasera, sennò domani"

"Il punto qualificante di questa manovra è che abbiamo trovare le risorse perché l'Iva non sia rimodulata e che ci permetteranno di dare un segno della direzione di marcia" della politica economica del governo. Lo afferma il premier Giuseppe Conte interpellato dai cronisti ad Avellino. Ed ha proseguito: "Modifiche a quota 100? "Sulla misura stiamo lavorando ai dettagli, siamo in contatto con i tecnici del Mef. La maggioranza è compatta. Ieri c'è stato un ottimo clima di lavoro. Ci siamo confrontati e non c'è nessun conflitto". Conte infine annuncia: ll governo sta definendo gli ultimi punti: "se ce la facciamo ci sarà il Cdm stasera, sennò domani"."L'anno scorso abbiamo varato il reddito di cittadinanza, ma non basta. Bisogna fare ancora di piu'". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in un video messaggio inviato per la presentazione del progetto 'Inps per tutti'. E ha proseguito: "Anche andando fisicamente nelle stazioni, nelle mense per aiutare queste persone invisibili. Plaudo quindi a questo progetto realizzato insieme all'Inps. In anni in cui vediamo cambiare il concetto stesso di lavoro - ha concluso - nessuno va lasciato indietro e sono pienamente soddisfatto di questo progetto che si propone di raggiungere tutte le persone in situazioni di povertà". Il progetto dell'Inps nasce per favorire l'integrazione sociale di coloro che sono in difficoltà, rimuovendo gli ostacoli che impediscono l'accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali."In merito alle ricostruzioni pubblicate da alcuni quotidiani su una presunta irritazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nei confronti del ministro degli Esteri e Capo politico M5S Luigi Di Maio sul tema dell'evasione, fonti di Palazzo Chigi spiegano che tali ricostruzioni sono prive di ogni fondamento. In particolare i virgolettati attribuiti al Presidente del Consiglio "sui contanti Di Maio è troppo timido, non ci sta aiutando abbastanza" non sono mai stati pronunciati, concludono le stesse fonti."Mi descrivete democristiano, grillino, di sinistra. Io ho le mie idee, ho sempre dei punti di forza che porto avanti nel segno di un nuovo umanesimo, poi se lei vuol descrivermi come un democristiano faccia pure" - dice ancora il premier - rispondendo a chi gli chiede se la sua presenza all'evento per ricordare Fiorentino Sullo sia un segno della "democristianità" del capo del governo."La visita del premier prevede diverse tappe anche nella provincia irpina. Il primo appuntamento nel conservatorio "Domenico Cimarosa" per una visita nella struttura ricostruita dopo il terremoto del 1980, grazie a una generosa donazione degli Stati Uniti. Ad accogliere Conte, il presidente del conservatorio Luca Cipriano, docenti e una delegazione di alunni di nazionalità cinese. La visita si concluderà con un saggio dell'orchestra giovanile del conservatorio. Successivamente il capo del Governo sarà nel teatro "Carlo Gesualdo", ospite della fondazione "Sullo", presieduta da Gianfranco Rotondi, per commemorare proprio l'ex ministro dei Lavori Pubblici e poi dell'Istruzione negli anni 60-70 Fiorentino Sullo, originariodi Avellino, del quale ricorre il centenario della nascita.Il presidente terrà una lectio magistralis sul "contributo dei cattolici alla Costituzione" ed è prevista la presenza dei ministri agli Affari Europei Enzo Amendola e del Mezzogiorno Francesco Boccia. Tra gli invitati anche alcuni esponenti della vecchia Democrazia Cristiana, il partito di Sullo, Ciriaco De Mita, Nicola Mancino, Gerardo Bianco e Giuseppe Gargani. Nel pomeriggio Conte visitera' alcune industrie del settore aerospaziale, come la Ema e la Altergon Italia di Morra de Sanctis per la presentazione del progetto "Borgo 4.0 - dalla tecnologia sostenibile a un nuovo umanesimo" , e la Omi di Vallata.