Manovra Dl Fisco in Gazzetta Ufficiale con 6,5 miliardi di maggior gettito

di Tiziana Di Giovannandrea E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Fiscale collegato alla manovra. Nella mattinata il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha firmato.Il Decreto entrerà in vigore da domenica 27 ottobre e porterà un maggior gettito nelle casse dello Stato per 6,5 miliardi di euro.Alcune misure saranno operative solo a partire dal 2020, come la limitazione dell'che scende da 3.000 a 2.000 euro che si applicherà dal prossimo luglio mentre dal 1° gennaio 2022 la soglia scenderà a 1.000 euro.Confermato il rifinanziamento del prestito ponte adche sale a 400 milioni. La norma autorizza nel 2019 la concessione di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro della durata di sei mesi in favore di Alitalia in amministrazione straordinaria e delle altre società del gruppo.Previste le sanzioni per i commercianti che rifiutano il codice fiscale del contribuente per la partecipazione allaArriva per iun credito di imposta del 30 per cento delle commissioni sulle transazioni con carte e bancomat, che sarà riconosciuto alle piccole attività con ricavi e compensi entro 400mila euro. Il credito d'imposta ci sarà a partire dalle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e potrà essere utilizzato solo in compensazione.Il Collegato prevedeper 3 miliardi e 89 milioni. Colpiti soprattutto i fondi del Tesoro.Invariati gli incentivi per l'acquisto deiSalta la norma che dava accesso aianche alle imprese operanti nel settore della Difesa.Arriva invece unadi Irpef-Irap-Ires della dichiarazione dei redditi per le partite Iva che applicano gli Isa.