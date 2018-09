Manovra, critici Financial Times e Wsj: rotta di collisione con Bruxelles

Con un rapporto deficit/Pil al 2,4% nel 2019 "si rischia di mettere Roma in rotta di collisione con Bruxelles e di spaventare i mercati finanziari". Lo sostiene il Financial Times, commentando la stima contenuta nella nota di aggiornamento al Def, sottolineando che si tratta "di un numero molto più alto" rispetto a quando indicato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ovvero l'1,9%. "Il programmato aumento di spesa - osserva il Ft - rappresenta una ardita dichiarazione sull'intento della coalizione di rispettare le promesse elettorali populiste, compresi reddito di cittadinanza e tagli alle tasse, prima di inviare i piani di bilancio alla Commissione europea entro la metà del prossimo mese".Anche il Wsj sottolinea la pericolosità di un deficit così alto: “L'obiettivo di un deficit/Pil al 2,4% nel 2019 mette il governo anti-establishment" M5s-Lega "in rotta di collisione con l'Unione europea". Si legge sull’autorevole quotidiano finanziario Usa, commentando la stima contenuta nella nota di aggiornamento al Def, approvata dal Consiglio dei Ministri, e riecheggiando l'analoga osservazione fatta dal Financial Times.