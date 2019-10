Misiani: "Si cambia rotta" Manovra. Di Maio: "Mantenuto promessa su Iva. Vogliamo carcere per grandi evasori" "Con l'Inps, e con il presidente Pasquale Tridico, abbiamo ideato un software contro l'evasione di tutti i contributi che si pagano all'Inps. E' uno strumento che ci permetterà di recuperare 4-5 miliardi di euro" ha annunciato il ministro degli Esteri. Bellanova: "Aumento Iva avrebbe punito chi vogliamo difendere"

Condividi

"Abbiamo ideato un software contro l'evasione di tutti quei contributi che si pagano all'INPS, con questo recupereremo tra i 4 e i 5 miliardi" @luigidimaio #agorarai pic.twitter.com/gH7XKTnyBK — Agorà (@agorarai) 1 ottobre 2019

Il consiglio dei ministri ha varato la #Nadef2019. Stop agli aumenti IVA, avvio del taglio del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori, un #GreenNewDeal da 50 miliardi in 15 anni per lo sviluppo sostenibile. Si cambia rotta: verso un’Italia più verde, giusta e competitiva pic.twitter.com/4AypgjWIml — Antonio Misiani (@antoniomisiani) 30 settembre 2019

"Sono molto contento di questa nota di aggiornamento al Def perchè abbiamo mantenuto la promessa fondativa di questo Governo di non far aumentare l'Iva. E lunedì ne manterremo un'altra con il taglio dei parlamentari". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a 'Agorà' su Rai3. Poi ribadisce che auspica il "carcere peri grandi evasori" e ha annunciato: "Con l'Inps, e con il presidente Pasquale Tridico, abbiamo ideato un software contro l'evasione di tutti i contributi che si pagano all'Inps. E' uno strumento che ci permetterà di recuperare 4-5 miliardi di euro", ha aggiunto."Nel Nadef abbiamo previsto un incentivo per chi paga con la carte di credito ma lavoriamo anche per ridurre le commissioni che è tenuto a pagare il commerciante, in modo che non siano esorbitanti anche quando si tratta di pane o latte". Il ministro degli esteri ha poi ricordato che ci sono "più investimenti per l'istruzione" e "misure per il taglio del cuneo fiscale, per le famiglie che fanno figli, l'assegno unico per le famiglie, gli asili nido che devono essere gratuiti e questa misura sarà nella legge di bilancio"."Se si tiene fede agli impegni assunti dal governo, è una vittoria di tutti". Così la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova in un'intervista a Repubblica parla dello scongiurato aumento dell'Iva nella nota di aggiornamento del Def. Ma aggiunge: "C'è una sola maggioranza. Tutte le forze vanno sempre coinvolte. Se non c'è rispetto il meccanismo rischia di incepparsi".Per Bellanova, contrapporre la rimodulazione dell'Iva è il taglio del cuneo fiscale "è da irresponsabili. Lavoriamo anche al cuneo fiscale. Ma non con l'aumento dell'Iva e nemmeno con una rimodulazione dell'imposta per cui viene premiato chi attiva la digitalizzazione e penalizzato chi non lo fa. E le persone anziane e i cittadini meno abbienti? Saremmo andati a colpire proprio coloro che vogliamo sostenere, altro che giustizia sociale. Io dico che abbiamo fatto scelte complicate perché stavamo sull'orlo del baratro. Adesso lavoriamo per recuperare una maggiore fiducia e non possiamo farlo se aumentiamo le tasse". Bellanova, uscita dal Pd e entrata in Italia Viva, spiega poi che nessuno dei renziani sarà una mina per il Governo: "Deluderemo i sospettosi. Siamo persone serie, vogliamo avere un ruolo propulsivo per creare fiducia".Con la lotta all'evasione "non vogliamo fare la guerra ai piccoli commercianti ma vogliamo il carcere per i grandi evasori, quelli che portano i patrimoni all'estero e se la cavano con una multa. Vogliamo che vadano in galera". "Il consiglio dei ministri ha varato la NaDef 2019. Stop agli aumenti Iva, avvio del taglio del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori, un Green New Deal da 50 miliardi in 15 anni per lo sviluppo sostenibile. Si cambia rotta: verso un’Italia più verde, giusta e competitiva". Lo scrive su Twitter il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani.Misiani poi ha sottolineato - durante il suo intervento ad "Agorà" - che il Governo non abbasserà la soglia per pagare in contanti. E ricorda: - "Non è tecnicamente possibile introdurre un'aliquota più alta per i beni di lusso. Le norme europee fissano le aliquote Iva. Quindi il discorso è chiuso".