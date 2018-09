Governo Manovra, Di Maio: nessuna tensione nel governo, ma dobbiamo mantenere le promesse Il vicepremier: "Il governo vuole un risultato coraggioso che però tenga i conti in ordine". Priorità? "Il reddito di cittadinanza sarà la prima misura"

"Non ci sono tensioni sulla manovra, c'è un dibattito franco sul fatto che o si mantengono le promesse o è inutile che ci stiamo. Il nostro obiettivo è di portare a casa un risultato coraggioso ma che tenga i conti in ordine e su questo siamo compatti come governo". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Nola. "C'è un'aspettativa enorme dei cittadini di ottenere quello che hanno votato. Gli italiani ci hanno votato per migliorare la loro qualità della vita", ha aggiunto."La prima misura, insieme alle infrastrutture, è sicuramente il reddito di cittadinanza", ha proseguito il vicepremier parlando a Nola della legge di bilancio 2019. "Non significa dare i soldi alle persone per stare sul divano, - ha precisato - noi che siamo del Sud ce li ricordiamo i soldi dati alle persone per stare sul divano in cambio di voti, proprio per questo vogliamo fare una misura totalmente diversa per dare alle persone l'opportunità di reinserirsi nel mondo del lavoro".