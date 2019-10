Bellanova: "C'è un vertice? Nessuno mi ha invitata" Manovra. Di Maio: "Nessun ultimatum. Se noi a casa non esiste coalizione di governo" Il ministro degli esteri, capo politico dei 5 Stelle si dice soddisfatto per la convocazione del vertice di maggioranza. E sulla sua pagina Facebook posta "Le richieste del Movimento", tra cui quella del carcere per i grandi evasori. Richieste su cui non si intende fare alcun passo indietro. Gli fa eco Baretta. Il sottosegretario dem all'Economia - in una intervista al 'Corriere della sera' - avverte: "Chi vuole modifiche trovi le coperture"



Tra smentite e rassicurazioni, il governo 'giallorosso' tradisce un certo nervosismo in vista del vertice di domani sulla manovra. Le parole del premier Giuseppe Conte, ("Solo un confronto. Bisogna fare squadra, chi non la pensa così è fuori dal governo"), pronunciate in vista del nuovo confronto tra le forze di maggioranza, hanno provocato reazioni piuttosto accese."Sono soddisfatto che sia stato convocato il vertice di maggioranza domani e potremo discutere di questo ma devo dire anche che i toni di queste ore mi meravigliano, mi sorprendono e ci addolorano come Movimento 5 stelle, ma non è il tema del Movimento, toni del tipo 'O si fa così o si va a casa' fanno del male anche al Paese ed al governo perchè in politica si ascolta e si prendono in considerazione le proposte della prima forza politica che regge questo governo che è il Movimento". Cosi' Luigi Di Maio, parlando a Matera."Perché, se va a casa il Movimento è difficile che possa esistere ancora la coalizione di Governo, anzi quasi impossibile".Il Capo politico dei 5Stelle oggi ha postato sul suo profilo Facebook le richieste del Movimento sulla manovra pubblicate ieri dal blog delle stelle. "Leggete bene" scrive. E ribadisce: "carcere ai grandi evasori e la confisca per sproporzione"; obbligo del pos ma solo dopo aver abbattuto drasticamente i costi su carte di credito e dispositivi; revocare il cambio del regime forfettario per le partite iva al 15%. E su quota 100 avverte: "Qualcuno oggi continua a sperare nell’abolizione di Quota 100. Presentassero pure emendamenti, tanto i voti in parlamento non ci sono".Chi vuole fare modifiche alla manovra "deve presentare proposte alternative con le relative coperture", "rispettando questo schema, aggiustamenti sono sempre possibili": lo ha affermato il sottosegretario dem all'Economia, Pier Paolo Baretta, in un'intervista al Corriere della Sera. "Alle lunghe riunioni al ministero hanno partecipato tutti i partiti della maggioranza, trovando un punto di equilibrio", ha ricordato Baretta, "a questo governo non c'è alternativa, perché non esistono altre maggioranze". Per Baretta occorre "valorizzare i contenuti della manovra", il fatto che "l'Iva non aumenterà, quota 100 e il reddito di cittadinanza non vengono toccati, ci sono tre miliardi per ridurre il cuneo fiscale sul lavoro dipendente""Nessun rischio per la maggioranza" continua a ribadire il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti. Intercettato dai cronisti - a margine dell'evento di presentazione del Padiglione che rappresenterà l'Italia a Expo 2020 Dubai - ha spiegato: "Questo è un percorso fisiologico, tutte le leggi di bilancio prevedono un momento di discussione, confronto e sintesi. Io saluto favorevolmente l'idea che il governo, ovviamente, come ha detto anche il presidente del Consiglio, si stia concentrando sui dettagli e che quindi si possa avviare un discorso che non si concluderà in questi giorni ma avrà ovviamente anche un percorso parlamentare e continueremo a parlare di legge di bilancio fino al momento in cui verrà approvata"."Non sono permalosa, ma vorrei sottolineare che della convocazione di una riunione di maggioranza la apprendo dai media, perché non ho ricevuto alcuna telefonata, ne' comunicazione". Così il ministro Teresa Bellanova. "Se ci saranno altre riunioni politiche spero di essere informata al pari di altri componenti della maggioranza", prosegue prima di aggiungere che "il progetto dela Leopolda, che punta a costruire con Italia viva il campo largo del riformismo di questo Pese, non deve essere temuto da Conte".L'obiettivo, evidenzia, è "elaborare qui proposte che sostituiscano quel chiacchiericcio al quale la politica da troppo tempo si è consegnata". E chiude con un riferimento alla polemica legata a Quota 100: "In tanti abbiamo contestato in Parlamento Quota 100 e ora pare che Italia viva sia l'elemento di disturbo di questa maggioranza".