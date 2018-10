Manovra Dl fisco. Salvini: domani sarò a Roma per risolvere problemi. Toninelli: accordo si trova Il vicepremier attacca: "non si risolvono i problemi andando in tv a far casino". Giorgetti: "Se si continua ad attaccare chi prova a tenere in piedi la baracca, il governo non andrà molto lontano". Fico insiste: dl fisco "non è in contratto, dunque non può essere approvato". Moscovici sulla manovra: "debito non fattore di espansione, ma di impoverimento".

Nonostante le rassicurazioni del premier Conte, da Bruxelles, la tensione tra M5s e Lega resta alta. Le parole forti del vicepremier, Luigi Di Maio che ha denunciato - durante il programma 'Porta a porta' - una manipolazione del testo dl fisco, non sono state prese bene dall'altro vicepremier Matteo Salvini. Quest'ultimo - dopo le incomprensioni degli ultimi giorni - annuncia il suo arrivo nella Capitale - per partecipare alle riunioni sul decreto fiscale. "Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per risolvere i problemi. Basta litigi", fa sapere il ministro dell'Interno in una nota. E parlando - a margine di un incontro elettorale - attacca: "i problemi non si risolvono andando in tv a far casino". Il cdm - da quanto si apprende - è previsto per le 13.Il vicepremier ha poi proseguito: "Io faccio quello che gli italiani mi chiedono di fare: pagare meno tasse e avere un rapporto sano col fisco ed Equitalia. A proposito di condoni sono sicuro che i 5 stelle voteranno l'emendamento della Lega che blocca il condono generalizzato per Ischia. E sono sicuro che ci aiuteranno a evitare questo scempio".Salvini già ieri sera dagli studi di "W l'Italia", si era rivolto agli alleati di governo, determinato a fare luce su quanto accaduto: "se c'era qualche problema bastava dirlo: gli ultimi che volevo aiutare erano i malfattori. Molto semplicemente ci sono italiani che hanno fatto la dichiarazione ma sono ostaggi di una cartella". E ancora: Se hanno cambiato idea ragioniamo, ma io - aggiunge - mantengo i patti. Non siamo all'alba di una crisi di governo, ci sono tante cose da fare"."Per noi si va avanti 5 anni - assicura a sua volta il ministro dell'agricoltura Gian Marco Centinaio, dal Forum della Coldiretti a Cernobbio - l'ha detto Salvini in piu' occasioni, altrimenti non avremmo neanche iniziato, avremmo staccato la spina ancora prima di fare il contratto di governo. Avremmo mandato gli italiani a votare a luglio. Abbiamo un programma di governo di 5 anni".Sulla polemica è intervenuto anche Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, fedelissimo di Salvini. Parole piuttosto dure quelle che ha utilizzato - dalle pagine di Repubblica -nei confronti dei 5stelle, a sottolineare il momento difficile che l'esecutivo sta attraversando in queste ore: "Io sono una persona per bene. Non consento a nessuno di alludere a complotti e trame oscure, con dichiarazioni così scomposte. Se si continua ad attaccare chi prova a tenere in piedi la baracca, il governo non andrà molto lontano. Spero Luigi Di Maio ci vada davvero, in procura. Scoprirà che la famosa "manina" è in casa loro. Ma occhio, così loro si vanno a schiantare".La speranza di ricucire lo strappo, è stata espressa anche dal ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli: "A me interessa che si trovi un accordo - ha detto -, che il decreto fiscale torni ad essere quello della prima versione. Tutto il resto penso siano faccende di natura giornalistica che andranno risolte. Salvini e Di Maio si vedranno nelle prossime ore, massimo domani, e sicuramente risolveremo tutto".Il Presidente della Camera, Roberto Fico, invece, non usa affatto toni distensivi e di riconciliazione con la Lega come altri esponenti del Movimento. Incalzato dai cronisti attacca: "Per me tutto ciò che non è all'interno del contratto di governo non puo' essere nelle leggi e nelle norme". E spiega: "il condono, lo scudo fiscale, non sono all'interno del contratto e quindi non vanno approvati". "Il Movimento non solo non capirebbe - conclude - ma non potrebbe proprio in alcun modo votarli". E rivolto al ministro Salvini replica: "se vuole parlare con me lo faccia sui contenuti".La manovra italiana intanto continua preoccupare - e non poco - l'Ue. Il Commissario europeo per gli affari economici, Pierre Moscovici, in Italia per una serie di incontri, questa mattina dagli studi di "Agorà" ha tenuto a sottolineare che il debito "non è un fattore di espansione, ma di impoverimento. Il debito è la spesa più stupida e meno produttiva che esista". Poi ha ricordato "noi non possiamo bocciare la manovra, non è nostro potere, ma possiamo chiedere di apportare delle modifiche laddove non siamo d'accordo". E solo dopo le dovute correzioni si torna ad esaminarla.